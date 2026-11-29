Állati

Markolóval mentették ki az omladozó homokgödörbe zuhant kutyát

Többszöri próbálkozás után egy munkagép segítségével sikerült kimenteni azt a kutyát, amely önerőből képtelen volt kijutni egy hatalmas homokgödörből. 2026.11.29 20:04 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az interneten terjedő videón jól látható, ahogy a bajba jutott állat kétségbeesetten próbál felkapaszkodni a gödör meredek falán, ám a laza homok minden egyes kísérletnél megindul a lába alatt, így újra és újra visszacsúszik.



Az állat segítségére végül egy markológéppel siettek. A mentés azonban korántsem bizonyult egyszerű feladatnak: a munkagép kezelője többször is megpróbálta a markolókanálba terelni a kutyát, mire sikerült biztonságosan kiemelnie a mélyből.



A felvételhez érkezett hozzászólások szerint a kutya két lába is eltört, sérüléseinek súlyosságáról azonban nincs megerősített információ.



A mentőakció helyszíne és időpontja egyelőre nem ismert.