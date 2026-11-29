Állati

Személyiség jogok miatt kitakarták egy béka fejét a Google Térképen

Úgy tűnik, a Google utcakép-szolgáltatásának adatvédelmi algoritmusa olykor túlbuzgón végzi a dolgát: egy amerikai járdán üldögélő béka arcát is felismerhetetlenné tette. 2026.11.29 22:43 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Oregon állambeli Portlandben készült Google Street View-felvételen egy járdán üldögélő béka látható, amelynek fejét ugyanolyan elmosódott folt takarja, mint az utcaképeken szereplő emberek arcát.



A Google mesterséges intelligencián alapuló képfelismerő rendszere automatikusan azonosítja és homályosítja el az emberi arcokat, valamint a járművek rendszámtábláit, hogy megvédje a felvételeken szereplők magánéletét.



Az automatizált képfelismerés azonban korántsem tévedhetetlen. Előfordulhat, hogy az algoritmus állatokat, élettelen tárgyakat vagy bizonyos alakzatokat is emberi arcként azonosít. A jelenséget a szaknyelv hamis pozitív találatnak nevezi: a rendszer olyan esetben is felismerni vél valamit, amikor az valójában nincs jelen.



A portlandi béka esetében is ilyen téves azonosítás állhat a háttérben, bár az elhomályosítás pontos okát egyelőre nem erősítették meg.



Mindenesetre a portlandi béka kilétét immár a világ egyik legnagyobb technológiai vállalatának adatvédelmi rendszere óvja a kíváncsi tekintetektől.