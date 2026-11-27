Elképesztő történet!

Az utcáról is belátni egy újpesti edzőterem öltözőjébe

Egy újpesti lakos arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tél utcai fitneszteremben öltöző vendégek az épületen kívülről is láthatók lehetnek. 2026.11.27 07:05 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Meglepő fényképet tett közzé az Újpestiek nevű nyilvános Facebook-csoportban egy helyi lakos. A felvételen a bejegyzés szerint a Tél utcai fitneszterem egyik öltözője látható, benne egy meztelen férfi homályosan kirajzolódó alakjával.



„Aki a Tél utcai fitneszbe jár, az tudja, hogy ha öltözik, az kintről látható?” – tette fel a kérdést a bejegyzés szerzője, aki az építészeti kialakítást is kifogásolta.



Az eset adatvédelmi és személyiségi jogi kérdéseket is felvet, hiszen az edzőtermek vendégei joggal számíthatnak arra, hogy az öltözőkben biztosított számukra a magánszféra védelme.



Egyelőre nem ismert, hogy az üzemeltető tud-e a problémáról, illetve tervez-e olyan intézkedést, amely megakadályozza a kívülről történő belátást.



