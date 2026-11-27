Elképesztő történet!
Az utcáról is belátni egy újpesti edzőterem öltözőjébe
Egy újpesti lakos arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tél utcai fitneszteremben öltöző vendégek az épületen kívülről is láthatók lehetnek.2026.11.27 07:05ma.hu
Meglepő fényképet tett közzé az Újpestiek nevű nyilvános Facebook-csoportban egy helyi lakos. A felvételen a bejegyzés szerint a Tél utcai fitneszterem egyik öltözője látható, benne egy meztelen férfi homályosan kirajzolódó alakjával.
„Aki a Tél utcai fitneszbe jár, az tudja, hogy ha öltözik, az kintről látható?” – tette fel a kérdést a bejegyzés szerzője, aki az építészeti kialakítást is kifogásolta.
Az eset adatvédelmi és személyiségi jogi kérdéseket is felvet, hiszen az edzőtermek vendégei joggal számíthatnak arra, hogy az öltözőkben biztosított számukra a magánszféra védelme.
Egyelőre nem ismert, hogy az üzemeltető tud-e a problémáról, illetve tervez-e olyan intézkedést, amely megakadályozza a kívülről történő belátást.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 10:36 Saját Truman Show-t kaphatunk a Google-től
- 9:07 Közel harminc macskát kellene megmenteni a fagyhaláltól Budapesten
- 8:01 Előteremthető - kilencmilliárdos vagyonzár mellett is lenne pénz Seszták óvadékára
- 7:05 Az utcáról is belátni egy újpesti edzőterem öltözőjébe
- 6:53 Kamerák rögzítették a mezőkövesdi vonatbalesetet - így történhetett a tragédia
- 20:09 Szabó Tímea nekiment Lázár Jánosnak a mezőkövesdi vonatbaleset miatt
- 18:56 Még mindig várja a rendőrség a szemtanúkat a tragikus mezőkövesdi vonatbaleset ügyében
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06