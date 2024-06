Tech

Felgyújtotta magát egy kriptopénz fejlesztő

Harmadfokú égési sérülésekkel került kórházba egy floridai férfi, aki a mém kriptopénzének akart nyilvánosságot szerezni, miután egy tűzijátékos mutatványa borzalmasan balul sült el.



A rapzenész és feltörekvő kriptobáró, aki a Mikol névre hallgat, két hete indította el „Truth or Dare” ($DARE) nevű valutáját a Solana platformon. A „mémérme” néven ismert valuta minden értékét a közfigyelem adja.



Egyik héten szerdán Mikol leöntötte magát alkohollal, és több barátjával 'római gyertyás háborút' indítottak az érme bevezetése alkalmából. A mutatvány során a kriptofejlesztő barátai ilyen pirotechnikai termékekkel lőtték őt és egymást. Az egyik azonban egyenesen Mikolt találta el, és lángra lobbantotta a gyúlékony folyadékot.



A művész néhány barátja megpróbálta eloltani a tüzet, de csak egy üveg víz volt kéznél, ami azonban használhatatlan volt.



Mikol sikoltozott fájdalmában, a kamerák pedig tovább forogtak. A livestream nem állt le, amíg a kórházba nem értek.



Az első jelentések szerint Mikol testének 35%-án harmadfokú égési sérüléseket szenvedett, és kómában volt. Péntekre azonban egy barátja azt mondta, hogy „gyógyul és fizikoterápiát végez”.



Mikol maga is visszatért az X-re (korábban Twitter), és azt írta, hogy „soha nem adja fel” a $DARE-t.



A kripto fejlesztői közösség elítélte Mikol mutatványát, mivel az a legjobb esetben is etikátlan és valószínűleg illegális. Mivel az Egyesült Államokban a kriptopénzpiacok nagyrészt szabályozatlanok, az ilyen kockázatos viselkedés veszélyes precedenst teremthet a jövőbeni mémérme marketingkampányok számára, ami további sérülésekhez és akár halálesetekhez is vezethet.