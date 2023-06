UK

Először ünnepelték meg III. Károly király hivatalos születésnapját

Az utóbbi hetven évben Károly néhai édesanyja, II. Erzsébet királynő tiszteletére rendezték meg minden júniusban a nagyszabású és díszes ceremóniát, ám ő tavaly szeptember 8-án, életének 97., uralkodásának 71. esztendejében elhunyt.



Halálának pillanata óta elsőszülött fia, Károly egykori trónörökös az Egyesült Királyság uralkodója, és most először fogadta ő a felvonuló díszalakulatok tisztelgését.



A brit uralkodók "hivatalos" születésnapi ceremóniája a színpompás Trooping the Colour. Ezt a katonai parádét mindig júniusban rendezik, jóllehet a valós születésnap II. Erzsébet királynő esetében április 21. volt, III. Károly pedig november 14-én ünnepli 75. születésnapját.



A Trooping the Colour - a csapatzászlók ceremoniális bemutatása a hadsereg alakulatainak - 1748 óta a mindenkori uralkodó születésnapjának ünnepsége. Azt azonban, hogy a hivatalos királyi születésnap mindig nyáron legyen, VII. Eduárd király, Viktória királynő fia honosította meg a múlt század első évtizedében.



VII. Eduárd születésnapja szintén novemberben volt, amikor a brit időjárás általában alkalmatlan bármiféle nagyszabású szabadtéri rendezvény megtartására, ezért helyezték át a júniusi időpontra a hivatalos ünnepséget. Ez a szokás azóta is megmaradt.



Az elgondolás ezúttal is bevált: London népe szombaton kellemes kora nyári napsütéses időben köszönthette új uralkodóját.



A Trooping the Colour ceremóniája annak a régi katonai gyakorlatnak a stilizált felidézése, amellyel az egyes alakulatok zászlait és jelképeit, vagyis színeit (colour) rendszeresen végighordozták a katonák (troops) előtt, akik így a csata zűrzavarában is könnyen felismerhették, hogy mely színek alatt kellett szükség esetén gyülekezniük. A király az idei parádéra régi hagyományt elevenített fel, ugyanis lóháton érkezett a Buckingham-palotából a Mall sugárúton a királyi lovastestőrség laktanyájához, amelynek parkjában csaknem másfélezer katona díszszemlével tisztelgett előtte.

II. Erzsébet királynő 1986-ig - 60 éves koráig - szintén lóháton tette meg a palota és a gárdisták laktanyája közötti egy mérföldet, a következő évben azonban 1969 óta szolgáló kedvenc lova, Burmese visszavonult az aktív szolgálattól, és azután a néhai uralkodó minden évben hintón hajtatott végig a Mall sugárúton.



Több mint négy évtizede, 1981 júniusában komoly biztonsági incidens zavarta meg a ceremóniát: a lóháton érkező királynőre egy fiatal férfi a tömegből hat lövést adott le, de a fegyverben vaktöltények voltak.



A Marcus Sarjeant nevű lövöldözőt annak idején öt év börtönre ítélték, de három év letöltése után szabadult.



III. Károly szombaton rendezett első hivatalos születésnapi ünnepsége zavartalanul lezajlott.



Az uralkodó - akit május 6-án koronáztak meg a londoni Westminster-apátságban - a szombati születésnapi ünnepség végén, a Buckingham-palota teraszán, családtagjai társaságában üdvözölte a tiszteletére összegyűlt több tízezres tömeget, majd megtekintette a ceremóniát záró nagyszabású légiparádét, amelyet a légierő, a haditengerészet és a hadsereg hetven repülőgépe és helikoptere mutatott be, kötelékekben átrepülve a palota felett.