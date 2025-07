Világvége

Hatalmas erdőtüzek Németországban - evakuálni kell a lakosságot

Németország kormányának és a helyi hatóságoknak most minden erejükkel azon kell dolgozniuk, hogy minimalizálják a károkat, és biztosítsák a lakosság biztonságát. 2025.07.03 08:34 ma.hu

A rendkívüli szárazság és a szélsőséges időjárási körülmények következtében erdőtüzek pusztítanak Németországban. A tűzoltók már kedden óta harcolnak a lángokkal több tartományban, különösen a kelet-német Szászországban, ahol a helyzetet tovább bonyolítják a földben található régi lőszerek, amelyek komoly veszélyt jelentenek a mentési munkálatokra.



Szerdán a német hatóságok vészhelyzetet hirdettek Szászország déli, egykor katonai célokra használt területén, ahol a tűz már több mint 600 hektáron pusztít. Az érintett területek között Szászország mellett Brandenburg, Türingia, Szász-Anhalt és Bajorország is szerepel. A tűz a szomszédos Brandenburgra is átterjedt, és az ottani erdők mintegy 200 hektárnyi területét sem kímélte.





A helyzet egyre súlyosabbá válik, mivel a tűz közel került lakott területekhez is. A szászországi Gohrischheide körzetében több tucat lakost kellett biztonságba helyezni, több falut pedig átmenetileg ki kellett telepíteni. A helyi biogázüzem is veszélybe került, miközben a környéken egy természetvédelmi terület és a helyi, védett madárfajok is veszélyeztetettek. A hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, és minden eshetőségre felkészülnek.



A tűzoltók munkáját a terep és az időjárási viszonyok mellett egy másik komoly probléma is akadályozza: a területen régi katonai lőszerek rejtőznek a földben, ami veszélyesebbé teszi a lángok eloltására tett erőfeszítéseket. Az ilyen helyzetekben különleges óvintézkedésekre van szükség, mivel a robbanások súlyos sérüléseket okozhatnak.



A legfrissebb információk szerint Brandenburgban két tűzoltó is súlyosan megsérült a beavatkozás során. A hatóságok továbbra is minden erejükkel dolgoznak a tűz megfékezésén, de a folyamatosan terjedő lángok miatt a feladat egyre nehezebb.



Bár a többi tartományban kisebb területeken pusztítanak a lángok, kitelepítésekről egyelőre nem érkezett hír. Azonban az érintett területeken mindenkit figyelmeztettek a füst és a lehetséges szagártalom miatt. A lakosságnak azt tanácsolták, hogy zárják be az ablakokat és ajtókat, valamint kapcsolják ki a szellőző- és légkondicionáló rendszereket, hogy elkerüljék a füst beszivárgását a lakásokba.

Németországban az erdőtüzek már évek óta komoly problémát jelentenek. A térségben a legnagyobb tűzvészt 2022-ben jelentették, amely az elmúlt 30 év legnagyobb katasztrófája volt. A hatóságok gyanúja szerint mind a 2022-es, mind pedig a mostani tűzvész mögött gyújtogatás állhat. A hatóságok továbbra is nyomoznak az ügyben, hogy kiderítsék a felelősöket.



A mostani tűzvész és a következmények egyértelműen rámutatnak a globális felmelegedés és az egyre szélsőségesebb időjárás hatásaira. A tudósok figyelmeztetnek arra, hogy a szárazság, a hőhullámok és a szélsőséges időjárási események mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre gyakoribbá váljanak az ilyen típusú katasztrófák, és a jövőben még több erdőtűzre lehet számítani Európában.