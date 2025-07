Világvége

Minden idők legforróbb júniusán van túl Spanyolország

Minden idők legforróbb júniusán van túl Spanyolország - közölte a spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet).



"A 2025-ös június rekordokat döntött" - írta az Aemet az X közösségi oldalon, hangsúlyozva, hogy az átlaghőmérséklet 23,6 Celsius-fok volt, ami 0,8 fokkal haladta meg az eddigi, 2017-es júniusi rekordot.



Hozzátették, hogy az idei júniusi átlaghőmérséklet legalább 3,5 fokkal volt magasabb az 1991 és 2020 közötti időszak júniusainak átlagánál.



Kiemelték: most először fordult elő, hogy a júniusi átlaghőmérséklet felülmúlta a júliusban és augusztusban megszokott átlaghőmérsékletet is.



Spanyolországban negyedik napja tart az idei nyár első rendkívüli hőséghulláma, amely már megdöntötte az eddigi júniusi hőmérsékleti rekordot is, miután az andalúziai El Granadóban szombaton 46 Celsius-fokot mértek. Az eddigi csúcsértéket, 45,2 fokot Sevillában regisztrálták hatvan ével ezelőtt.



A szolgálat felhívta a figyelmet arra, hogy amióta meteorológiai méréseket végeznek, Spanyolországban 2022, 2023 és 2024 voltak a legmelegebb évek, ebben a sorrendben. Az éghajlatváltozás miatt megszaporodtak a mostanihoz hasonló kánikulai epizódok is.



Hőség - Magas középhőmérsékletre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat



Csütörtökön 27 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az ország nagy részén - derül ki a HungaroMet Zrt. szerdai veszélyjelzéséből.



A meteorológiai szolgálat csütörtökre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegye területére, a 12 vármegyében a napi középhőmérséklet 27 Celsius-fok felett alakulhat. Az ország többi részére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki, ezeken a helyeken a napi középhőmérséklet 25 fok felett lehet csütörtökön.



Péntekre a HungaroMet Zrt. ugyancsak másodfokú figyelmeztetést adott ki Csongrád-Csanád, Békés és Bács-Kiskun vármegyére, mert a napi középhőmérséklet 27 Celsius-fok felett alakulhat. Az előrejelzés szerint 25 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet pénteken Baranya, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Somogy, Tolna és Zala vármegyében. Ezekben a vármegyékben elsőfokú (sárga) figyelmeztetést adtak ki péntekre.