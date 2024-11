Űrkutatás

Kína új műholdat bocsátott fel a földi metánkibocsátás figyelésére

A rakéta helyi idő szerint 12 óra után indult el a kereskedelmi célú űrkutatási innovációs kísérleti zónából az ország északnyugati részén. 2024.11.11 13:54 MTI

Kína útnak indította hétfőn Licsien-1-Y5 nevű hordozórakétáját tizenöt műholddal a fedélzetén, köztük a Hszikuang-1-04 nevűvel, amely az ország első nagyfelbontású, metánkibocsátást figyelő műholdja - jelentette az állami média.



A rakéta helyi idő szerint 12 óra után indult el a kereskedelmi célú űrkutatási innovációs kísérleti zónából az ország északnyugati részén.



A műhold fejlesztője, a Xiopm SPACE űrkutatási vállalat szerint a műholdat "metán, klorofill- és multispektrális kamerával" szerelték fel. A metánkibocsátás nyomon követése mellett más funkciói is vannak: szénlelőhelyek azonosítása és az országok karbonsemlegességi képességének kiértékelése.



A műszer képes azonosítani a pontszerű földi metánkibocsátó helyeket is, így technikai támogatást tud majd nyújtani egy globális metánkibocsátást figyelő rendszer kiépítéséhez – írták.



A metán mint üvegházhatást okozó gáz nagymértékben befolyásolja a globális felmelegedést.



„A Hszikuang-1-04 műhold sikeres felbocsátása fontos áttörést jelent a nagyfelbontású metánkibocsátás-figyelés területén, és bizonyítja Kína átfogó erejét az űrtechnológiában, valamint eltökéltségét a globális éghajlatváltozás kezelésében” – hangsúlyozta Csin Csing, a Xiopm SPACE elnöke.



A hétfőn felbocsátott műholdak között van a Hszikuang-1-05 is, amelyet hiperspektrális és pánkromatikus kamerákkal szereltek fel. Ezek széles körben használhatóak mezőgazdasági figyelésre, ásványkincsek helyének meghatározására és általában a környezetfigyelés területén.