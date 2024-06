Járvány

A Pentagon titkos oltásellenes kampányt folytatott a Covid vakcina ellen

2024.06.30 17:24 ma.hu

Az amerikai hadsereg a járvány tetőpontján titkos közösségi média kampányt rendezett a kínai Covid-oltás befeketítésére - jelentette a Reuters.



A Pentagon kampánya a kínai vakcina lejáratására 2020 tavasza és 2021 közepe között zajlott, a Fülöp-szigetekre összpontosítva, mielőtt Ázsia más részeire és a Közel-Keletre is átterjedt volna - állította az ügynökség egyik cikkében.



A kampány filippínó felhasználóknak álcázott hamis közösségi médiafiókokra támaszkodott, hogy olyan állításokat terjesszen, amelyek szerint a kínai Sinovac vakcina, valamint az ország által gyártott tesztkészletek és arcmaszkok rossz minőségűek.



A Sinovac, amelyet 2021 márciusában kezdtek el bevezetni, az első oltóanyag lett, amely a Fülöp-szigeteken elérhető volt a világjárvány idején.



"A COVID Kínából jött és a vakcina is Kínából jött, ne bízz Kínában!" - állt egy jellegzetes posztban a kampány részeként, amelynek középpontjában a #ChinaAngVirus (Kína a vírus) szlogen állt a Reuters szerint. Egy másik gyakran előforduló poszt azt állította: "Kínából - PPE, arcmaszk, oltóanyag: FAKE. De a koronavírus valódi".



Továbbá a Pentagon azt próbálta közvetíteni az ázsiai és közel-keleti muszlim felhasználók felé, hogy mivel a vakcinák néha sertészselatint tartalmaznak, a kínai oltást az iszlám törvények szerint tilos lenne beadni - olvasható a jelentésben.



A Reuters szerint vizsgálata legalább 300 olyan fiókot talált a Twitteren - amit azóta X-re kereszteltek át -, amelyek megfeleltek a kampányról újságíróknak beszámoló volt amerikai katonai tisztviselők által adott leírásoknak.



Az ügynökség közölte, hogy kapcsolatba lépett az X-szel a fiókok miatt, és az Elon Musk tulajdonában lévő platform - az aktivitási minták és belső adatok alapján - megállapította, hogy a szóban forgó profilok egy összehangolt botkampány részei voltak. A fiókokat törölték - tette hozzá.



Az amerikai védelmi minisztérium egy magas rangú tisztviselője megerősítette a Reutersnek, hogy valóban zajlott titkos közösségi média kampány a Sinovac ellen, de további részleteket nem volt hajlandó elárulni.



A Pentagon szóvivője azt mondta az ügynökségnek, hogy az amerikai hadsereg "különböző platformokat használ, beleértve a közösségi médiát is, hogy ellensúlyozza ezeket az USA, a szövetségesek és a partnerek ellen irányuló rosszindulatú befolyásolási támadásokat". Peking volt az, aki "dezinformációs kampányt indított, hogy hamisan az Egyesült Államokat hibáztassa a COVID-19 terjedéséért" - állította.



A kínai külügyminisztérium e-mailben küldött válaszában hangsúlyozta, hogy Peking régóta fenntartja, hogy az amerikai kormány manipulálja a közösségi médiát és dezinformációt terjeszt.