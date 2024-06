Világvége

Riadót fújtak a tudósok - az alaszkai folyók élénk narancssárga színűvé válnak - videó

A klímaváltozás mindenféle furcsa dolgot művel a bolygón - a repülőutak fokozott turbulenciájától kezdve az egyre több és szúrósabb medúzákig az óceánokban.



Most pedig az alaszkai hátország távoli folyói változnak az érintetlen gleccserkékből riasztóan rozsdás élénk narancssárgává - derül ki a Nature Communications folyóiratban megjelent Earth & Environment című új tanulmányból.



Miért? A globális felmelegedés miatt olvadó permafroszt ásványi anyagai, például vas és mérgező fémek kerülnek a folyókba.



A kutatók 74 patakot vizsgáltak meg a Brooks Range-ben, Alaszka északi sarkvidékén, a többnyire lakatlan hegyvidék sávjában.



Műholdfelvételek segítségével arra a következtetésre jutottak, hogy ez a színváltozás az elmúlt tíz év során következett be, mivel az éghajlatváltozás következtében a régióban megemelkedett a hőmérséklet - ez megdöbbentő példája annak, hogy a globális felmelegedés milyen pusztító hatással van még a világ egyes rendkívül távoli részeire is.



És a képek alapján ez egy olyan extrém árnyalatot ad, amely szinte úgy néz ki, mintha egy másik bolygó felszínén lenne.



„Vannak bizonyos helyek, amelyek szinte úgy néznek ki, mint egy tejes narancslé” - mondta Jon O'Donnell, a Nemzeti Parkszolgálat ökológusa és a tanulmány vezető szerzője egy nyilatkozatban.



„Hozzászoktunk, hogy ezt látjuk Kalifornia egyes részein, Appalacheia egyes részein, ahol bányászati múltunk van” - mondta a CNN-nek Brett Poulin, a Kaliforniai Egyetem Davis-i környezetvédelmi toxikológus professzora és a tanulmány társszerzője. „De nagyon megdöbbentő ezt látni, amikor a legeldugottabb vadonban vagyunk, messze minden bányaforrástól”.



Ha eltekintünk a nyugtalanító színüktől, a kutatók szerint a helyi környezetre gyakorolt hatásuk óriási.



Az olvadó permafroszt és az ásványi anyagok lefolyása - amelyek között ólom, vas, cink, réz, nikkel, kadmium és higany is található - a patakokat zavarosabbá teszi, így több fényt takarnak el, és savasabbak lesznek. A kutatók szerint ez hatással lehet a növényekre és a vízi élővilágra, ráadásul a halak, például a lazacok, a húsukban felhalmozzák a mérgező ásványi anyagokat.



És az emberi egészségre is veszélyt jelentenek. Sok alaszkai, aki önellátó halászatot folytat, megbetegedhet - nem is beszélve a folyásirányban lévő ivóvízről, amely szennyezett lehet.



A kutatók most további érintett helyeket keresnek Alaszka-szerte, hogy a fémeket és ásványi anyagokat visszavezessék a forrásukig.



Hosszú távon azonban a legjobb megoldás valószínűleg a növekvő éghajlati válság kezelése lenne.