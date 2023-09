Járvány

A rémálom visszatér? Egy új, halálos denevérvírus terjed Ázsiában

A dél-indiai Kerala állam a közelmúltban rendkívüli intézkedéseket vezetett be egy denevérek által terjesztett fertőző légúti betegség leküzdésére - bár nem a Covid-19-ről, hanem a Nipah-vírusról van szó. Keralában 2018 óta ez volt a negyedik ilyen járvány kitörése. Ez alkalommal az állam napokon belül megfékezte a vírust, és a halálos áldozatok számát kettőre korlátozta.



A Nipah-vírus (NiV) fertőzés, más néven Nipah-vírusos agyvelőgyulladás a malajziai Kampung Sungai Nipah faluról kapta a nevét, ahol először találták meg. Ez egy zoonózisos betegség, amely állatokról terjed át az emberre. A vírus 1998-ban és 1999-ben Malajziában kitört járványa fertőzött sertésekből indult ki, és 265 megbetegedést és 108 halálesetet eredményezett. (Egy keralai egészségügyi minisztériumi forrás szerint a sertés közvetítő gazdatest, amely a vírust denevérről emberre továbbítja.) A törzs aztán 1999-ben Szingapúrba is átterjedt, ami 11 fertőzéshez és egy halálesethez vezetett.



Bangladesben a vírus 2001 óta 237 embert fertőzött meg; 2011 előtt 150 halálesetet regisztráltak, majd az esetek száma 2016-ra fokozatosan nullára csökkent. Idén Bangladesben 11 fertőzést regisztráltak, ami nyolc halálesetet okozott. Indiában az első Nipah-járványt 2001-ben jelentették a nyugat-bengáli Siliguri városából, ahol 66 megbetegedés és 45 haláleset történt.



Az első keralai esetet az állam északi részén fekvő Kozhikode városából jelentették 2018 májusában. Az említett járvány során 21 halálesetet regisztráltak. Kerala hasonlóképpen 2019-ben Kozhikode-ban és 2021-ben Ernakulamban küzdött a járvány kitörésével, mielőtt idén Kozhikode-ban újabb esetek jelentek meg.

Hogyan szabadult el a vírus

Keralában a Nipah a feltételezések szerint a denevérek által fertőzött gyümölcsök fogyasztásával terjed. A gyümölcsdenevérek a Pteropodidae családba tartoznak, és nagyrészt gyümölcsökből álló táplálékon élnek, amelyeket szaglásukkal vagy a saját hangjuk visszhangjának forrását keresve találnak meg.



"Az a szokásuk, hogy nagy távolságokban repülnek a gyümölcsök után kutatva" - mondta C Abdul Latheef, a keralai erdő- és vadvilági hivatal Kozhikode-ban működő divíziós erdészeti tisztje. "Egyetlen nap alatt akár 30 km-es körzetben is repülnek gyümölcsök után kutatva".



Dr. M Muraleedharan, az Indiai Orvosi Szövetség antimikrobiális rezisztencia bizottságának országos szervezője szerint a denevérek mintegy 4000 vírust hordoznak, köztük a Nipah vírust is.



"A vírus a denevérek szervezetében él tovább, míg más állatok számára halálos" - mondta. "A Nipah nem minden denevérben van jelen, de a denevérek 3%-ában igen. A vírus elszaporodik ennek a 3%-nak a szervezetében, majd átterjed a többiekre.



"A vírus olyan tényezők miatt szaporodik, mint az élelmiszer- és ivóvízhiány. Az éghajlatváltozással való kapcsolat egy olyan feltételezés, amelyet még tanulmányozni kell" - tette hozzá.



Az egyik hely, amelyet a fertőzött denevérek a legutóbbi járvány kitörése során felkereshettek, az egyik áldozat tulajdonában lévő mezőgazdasági terület.



A 40 éves M Haris súlyos láztól, fejfájástól és fáradtságtól szenvedve tántorgott Dr. P Jyothikumar háziorvos háza felé a keralai Kozhikode körzetben található Vadakarában szeptember 11-én. A tünetek egy magánklinikán és egy elsődleges egészségügyi központban végzett kezelés ellenére sem enyhültek. A Kozhikode melletti Vadakara közelében lévő Ayancheriből származó Haris még aznap meghalt az Aster Malabar Institute of Medical Sciences (MIMS) magánkórházban.



Egy másik beteg, a Kozhikode Kuttiadi közelében lévő Maruthonkarából származó 47 éves E Mohamedali augusztus 30-án halt meg. Az ok kezdetben tüdőgyulladás volt. Mohamedali két gyermekét, nagybátyját és egy unokatestvérét azonban szeptember 10-én lázzal, köhögéssel és légzési nehézségekkel szállították az Aster MIMS-be.



Egy orvoscsoport felvette a kapcsolatot azzal a kórházzal, ahol Mohamedali meghalt, és kiderült, hogy ugyanabban az intézményben volt ápoló, ahová Haris is bekerült. Mindketten a Nipah-vírusban haltak meg, erősítette meg Mansukh Mandaviya uniós egészségügyi miniszter. A helyi hatóságok azt is felfedezték, hogy nagyszámú denevért észleltek Mohamedali farmján.



A Nipah-járvány a negyedik volt Keralában, és bár a vírust két halálesettel és hat fertőzöttel sikerült megfékezni, a helyi egészségügyi minisztérium kedden bejelentette, hogy Kozhikode-ban továbbra is korlátozásokat vezetnek be.

Hogyan állapították meg az orvosok, hogy Nipah volt

Dr. Jyothikumar, a Vadakara Szövetkezeti Kórház munkatársa felidézte, hogy Haris tesztje negatív volt más vírusfertőzésekre, ami miatt felmerült a gyanú, hogy "egy szokatlan vírussal van dolga".



"A beteg tünetei az előzetes kezelés ellenére sem enyhültek" - mondta Dr. Jyothikumar. "A fehérvérsejtek és a vérlemezkék alacsonyak voltak, mint a dengue esetében, de a tesztje negatív volt dengue-ra. Leptospirosisra is gyanakodtak, de erre is negatív lett a tesztje."



Haris vérmintáját ELISA (enzimhez kötött immunszorbiens teszt) vizsgálatra küldték - ez egy olyan teszt, amely bizonyos antitesteket, antigéneket és más anyagokat mutat ki a vérben, vizeletben vagy más testnedvekben. Öt órával később újabb negatív eredmény született.



"Egy másik lehetőség a vírusos hepatitis volt, amelynek vizsgálatát maga a kórházban végezték el. Ez is negatív volt. Vírusos tüdőgyulladásra irányuló röntgenfelvételt végeztek, de nem mutatta ki a betegség jellemzőit. Ekkor egy szokatlan betegségre gyanakodtam" - tette hozzá Dr. Jyothikumar.



Azonnal felhívta Dr. Anoop Kumart, az Aster MIMS intenzív terápiás specialistáját, aki kulcsszerepet játszott a Nipah 2018-as felderítésében, csak hogy megtudja, hogy a hasonló tünetekkel rendelkező betegek tesztje negatív lett más vírusfertőzésekre. Az orvosok megkongatták a vészharangot.

A kormány korlátozta a terjedést

Pinarayi Vijayan keralai főminiszter kedden azt mondta a médiának, hogy az állam teljes egészségügyi infrastruktúrája részt vett a Nipah megfékezésében.



"Elkészült egy Nipah-akcióterv, és 19 csapattal megalakult egy központi bizottság. Egészségügyi szakértők úgy vélekedtek, hogy a második hullám esélye kicsi, bár ezt sem lehet teljesen kizárni. Az ICMR (Indiai Orvosi Kutatási Tanács) által végzett vírusszekvenálás (amely hozzájárulhat a járványok nyomon követéséhez) során hasonló dolgokat találtak (a járványról) 2018 és 2019 körül" - mondta Vijayan.



Veena George állami egészségügyi miniszter koordinálta a Nipah megfékezését, miután a kormányt szeptember 11-én értesítették a gyanús esetről.



"Szokatlan lázas haláleset történt... a betegnek társbetegségei voltak. De a Nipah-ra gyanakodtak, mivel a közeli rokonai is tüneteket mutattak. A beteg vérmintáját még aznap megvizsgálták a Kozhikode Medical College-ban, ami pozitív lett. De a Nipah-járványt a maharashtrai Pune-ban található Nemzeti Virológiai Intézet (NIV) jelentetti ki. A mintákat elküldték a NIV-nek, és a Nipah megerősítést nyert" - mondta.



Az egészségügyi minisztérium helyszíni megfigyelést kezdett a térségben, és a miniszter szerint több ezer mintát vizsgáltak meg a Kozhikode Medical College kórházban.



"Diagnosztikai hálózatot hoztak létre a NIV Pune-i intézménnyel, és állami szintű workshopot tartottak egészségügyi szakértőkkel, valamint az erdészeti és állattenyésztési hivatal részvételével" - mondta George.



Az uniós kormány három csapatot küldött: az egyiket a denevérmegfigyelésre, a másodikat egy mobil vizsgálati egységet, hogy elkerüljék a minták NIV Pune-ba történő késedelmes elküldését, a harmadikat pedig a járványügyi értékelésre.



Karantén zónákat hirdettek több körzetben, az Asha (akkreditált szociális egészségügyi aktivista) tagjai naponta látogatták az otthonokat, hogy megfigyeljék az embereket és adatokat gyűjtsenek. A betegek intenzív kapcsolatfelvételét az útvonaltérképek alapján végezték.



Az állam hasonló módszereket alkalmazott a Covid-19 kezelésében. A behatárolt zónákon belüli mozgást korlátozták, és csak vészhelyzetben engedélyezték. Csak az alapvető szükségleteket árusító üzletek nyithattak ki, míg az oktatási intézmények és a bankok zárva maradtak a korlátozások feloldásáig.