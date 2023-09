Tudomány

Az éghajlatváltozás akadályozza az AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni küzdelmet

A malária például egyre inkább terjed Afrika hegyvidéki részein is, ahol korábban túl hideg volt ahhoz, hogy a betegséget okozó szúnyogok megéljenek.

Az éghajlatváltozás és a háborús konfliktusok akadályozzák a világ leghalálosabb betegségei közé tartozó AIDS, tuberkulózis és malária leküzdésére tett erőfeszítéseket - közölte hétfőn a három betegség elleni küzdelmet finanszírozó világalap (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria).



A világalap 2023-as jelentése szerint a betegségek elleni nemzetközi kezdeményezések nagyrészt újra lendületet kaptak, miután a koronavírus-világjárvány súlyosan érintette őket.



Azonban az éghajlatváltozás és a háborús konfliktusok okozta növekvő nehézségek miatt rendkívüli intézkedések nélkül valószínűleg nem sikerül véget vetni az AIDS, a TBC és a malária terjedésének 2030-ig - mondta Peter Sands, a Global Fund ügyvezető igazgatója.



A malária például egyre inkább terjed Afrika hegyvidéki részein is, ahol korábban túl hideg volt ahhoz, hogy a betegséget okozó szúnyogok megéljenek.



A jelentés szerint az olyan szélsőséges természeti katasztrófák, mint az árvizek, rendkívül leterhelik az egészségügyet, egész közösségek kitelepítésével, a fertőzések terjedésének felgyorsulásával és a kezelések félbeszakadásával járnak. Az olyan országokban, mint Szudán, Ukrajna, Afganisztán és Mianmar, már a veszélyeztetett közösségek elérése is óriási kihívást jelent a bizonytalanság miatt.



Az igazgató szerint pozitív fejlemények is vannak, 2022-ben például már 6,7 millió embert kezeltek TBC-vel azokban az országokban, amelyekben a Global Fund támogatása elérhető, ez pedig 1,4 millióval több, mint az előző évben. A világalap emellett 24,5 millió HIV-fertőzöttnek segített abban, hogy antiretrovirális gyógyszereket kapjon, és 220 millió szúnyoghálót osztott szét. Sands szerint az innovatív megelőzési és diagnosztikai eszközök szintén reményre adnak okot.



Ezen a héten tartják New Yorkban az ENSZ 78. Közgyűlését, amelyen a TBC is központi téma lesz, ezért az érdekképviseletek remélik, hogy nagyobb hangsúlyt kap a betegség elleni küzdelem.



A Global Fund világalapot egyes tuberkulózis-szakértők kritikával is illették, amiért költségvetéséből nem fordít többet a betegség elleni küzdelemre, ugyanis a három szóban forgó betegség közül ez követeli a legtöbb halálos áldozatot.



"Kétségtelen, hogy a világnak több pénzt kell fordítania a tuberkulózis elleni küzdelemre... de a pénzelosztás kiszámításához nem lehet egyszerűen összehasonlítani az egyes betegségek éves halálozási adatait" - mondta Sands.



A 2002-ben létrehozott világalap évente több mint négymilliárd dollárt gyűjt és fektet be helyi egészségügyi szakértők által indított programokba a világ száz országában.