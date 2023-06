Világvége

Brazília déli részére ciklon csapott le, többen meghaltak és eltűntek - drámai felvételek

Legalább 11 ember meghalt Brazília legdélibb államában, Rio Grande do Sulban azután, hogy a térségre rendkívül heves trópusi ciklon csapott le - közölték az állam hatóságai.



The Guardian című brit napilap vasárnap idézte Rio Grande do Sul kormányzatát, amely szerint a vihar pénteken özönvízszerű esőzéseket okozott és városrészeket árasztott el, a hatóságok helikopterrel folytattak keresést húsz eltűnt személy után.



A ciklon a nyolcezer lakosú Caraa várost érintette a legsúlyosabban. Eduardo Leite, Rio Grande do Sul kormányzója, aki ellátogatott a területre, azt mondta, "A caraai helyzet mélységesen aggasztó. Nagyon fontos, hogy szervezett módon, gyorsan fel tudjuk térképezni a fő érintett területeket, és azonosítani tudjuk a támogatásra szorulókat".



A hatóságok tájékoztatása szerint a keleti partvidék egyik településén, Maquinében 300 milliméter eső esett.



A legsúlyosabban érintett területek lakói közül sokan a városok szabadtéri sportlétesítményeiben kerestek menedéket. A hatóságok több területen földcsuszamlás veszélyére figyelmeztettek.



A kormányzó elmondta, hogy a hatóságok az elmúlt két napban 2400 mentést hajtottak végre. Kijelentette: "Célunk ebben az első pillanatban az emberi életek védelme és mentése". Hozzátette: "Kimentjük a bajba jutott embereket, felkutatjuk az eltűnteket, és minden támogatást megadunk a családoknak".

🚁 Batalhão de aviação da Brigada Militar salva homem e cão que estavam ilhados no município de Lindolfo Collor, no Vale dos Sinos. Resgate emocionante ocorreu nesta sexta. Veja! pic.twitter.com/cGi0aKsTvC — Governo do Rio Grande do Sul (@governo_rs) June 16, 2023

Assembleia de Deus pede socorro após ciclone atingir Rio Grande do Sul pic.twitter.com/lSbz2UzyYs — Gospel Prime (@gospelprime) June 17, 2023

Em Rolante no Vale do Paranhana, Rio Grande do Sul (RS)



O Rio dos Sinos subiu tanto que está invadindo residências e arrastando móveis pela correnteza abaixo. pic.twitter.com/jmmvuR3BTZ — MBL - Rio Grande do Sul (@mblivrers) June 16, 2023

Várias cidades do litoral Norte do Rio Grande do Sul sofrem com alagamentos por conta do ciclone que atinge a região Sul do Brasil. No vídeo, imagens da cidade de Santo Antônio da Patrulha. pic.twitter.com/WR2KMx7PJU — Jornal da Política (@Jornaldapolitic) June 16, 2023

Passagem do ciclone afetando hospital na cidade de Sapiranga, Rio Grande do Sul. 16/06/23. pic.twitter.com/WrMYwDMeuG — Fabrício Barbosa (@antroposteo4) June 16, 2023

🚨Urgente - Ciclone no Rio Grande do Sul causa deslizamentos, inundações e bloqueio de estradas#RS #ciclone #deslizamento pic.twitter.com/CeJa2bR0Ep — Rede Onda Digital (@redeondadigital) June 16, 2023

📍 Caraá, Rio Grande do Sul



Sobrevoo mostra a dimensão dos estragados causados pelo ciclone na região. Tem até carro empilhado dentro de cemitério.



🎬 Maurício Tonetto / Secom RS@correio_dopovo @metsul pic.twitter.com/IAAMUUwZ6X — Jonathas Costa (@jonathasac) June 17, 2023

Que Deus proteja a todos que estão passando por dificuldades causadas pelas enchentes do ciclone extratropical, no nosso Rio Grande do Sul. pic.twitter.com/Kuu7HqYBDO — Maurício Ulguim (@mauricioulguim) June 16, 2023

Agentes do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul resgataram a cadelinha Laila, em Maquiné. A corporação segue realizando buscas nas cidades atingidas.



Confira a cobertura completa no site https://t.co/EdXkOeRg0w pic.twitter.com/rtPOt3IDAB — Litoral Notícias (@LitNoticias) June 18, 2023

Meu Rio Grande do Sul 😞😢 pic.twitter.com/7WV2Bmnbn3 — Maria P (@damadanoite14) June 16, 2023

Cidade de Canelas, na Serra Gaúcha do Rio Grande do Sul.



Nevasca do sul do Brasil. pic.twitter.com/HjjMXLNhmm — Ercio Santos (@Ercio_Santos) June 18, 2023