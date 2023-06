Környezetvédelem

Elstartolt a IV. Tisza-tavi PET Kupa

Tizenkét, pillepalackokon lebegő hajóval és kenus különítménnyel startoltak el a csapatok vasárnap a IV. Tisza-tavi PET Kupán Tiszafüredről. Mintegy kétszáz petkalóz saját készítésű tutajjal Tiszafüredtől Tiszanána-Dinnyéshátig gyűjti a hulladékot a tóról és az ártéri erdőkből három napon át.



A kormány számára kiemelten fontos az ország, a Kárpát-medence természeti értékeinek megőrzése, ennek érdekében számos intézkedést tesz és támogat - mondta az Energiaügyi Minisztérium környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára Tiszafüreden, a Morotva Kerékpáros Pihenőben tartott ünnepélyes megnyitón.



Keszthelyi Nikoletta közölte, hogy a kormány támogatja az illegális hulladéklerakók felszámolását, a körforgásos gazdaságra való áttérést, illetve a lakosság, a következő generáció környezettudatos szemléletformálását.



Hozzátette: a Tisztítsuk meg az országot! programban már csaknem félmillió tonna hulladéktól mentesítették az országot. A HulladékRadar applikációval a lakosság is segíteni tudja a hatóságok munkáját a hulladék felszámolásában, a mai napig csaknem 28 ezren töltötték le az applikációt. A tavasszal rendezett TeSzedd! akció során az országban kétezer gyűjtőponton 1700 tonna - 85 ezer zsák - hulladékot gyűjtöttek össze az önkéntesek.



A kormány, az Energiaügyi Minisztérium és jogelődjei stratégiai partnernek tekintik, támogatják a PET Kupát és csapatát, ennek köszönhetően újabb helyszínekkel bővültek a versenyek, és várhatóan a folyó menti központ fejlesztésére is tudnak már fókuszálni - mondta.



A PET Kupa kiváló példája a körforgásos gazdaságra való áttérésnek, hiszen az összegyűjtött hulladékokból készülnek a hajók, amelyekkel a Tiszán és mellékfolyóin keletkező hulladékot szedik össze - jegyezte meg a helyettes államtitkár. A fel nem használt hulladékokat szakszerűen összegyűjtik, újrafelhasználásra alkalmassá teszik - hangsúlyozta, hozzátéve: a hulladékhasznosítók és a közszolgáltatók is partnerek ebben.



Kiemelte: a PET Kupa hulladékkezeléssel kapcsolatos "jó gyakorlatát" hat ország másolja, az ENSZ környezetvédelmi közgyűlése pedig 2023-ban díjára jelölte a PET Kupát. Virág Tibor, Tiszafüred alpolgármestere megköszönte a petkalózok munkáját, akik megtisztították a Tiszát és a Tisza-tavat. Mint mondta, a szemét nem helyben keletkezik, de a Tisza-tó az elszenvedője. Kiemelte: jövőre is "hazavárják" a petkalózokat.

MTI/Mészáros János

Lovas Attila, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi igazgatóság (Kötivizig) igazgatója példaértékűnek nevezte a civil és állami terület együttműködését a természet védelme érdekében, amelynek köszönhetően "óriási eredményeket" sikerült elérni. Az illegális hulladéklerakás azonban sajnos nem szűnt meg - tette hozzá.



Tamás Zsolt, a Tiszai PET Kupa versenyigazgatója elmondta: a hagyományos felső-tiszai versenyek után, öt évvel ezelőtt elsőként a Tisza-tóra terjesztették ki környezetvédelmi munkájukat, négy évvel ezelőtt megkezdték a Bodrog takarítását, idén májusban pedig első alkalommal látogattak a Marosra.



Hozzátette: a háborús helyzet ellenére komoly erőfeszítéseket tesznek a határon túl, a Tisza-forrásvidékének megtisztítására is. A Tisza-tó partján legutóbb a Környezetvédelmi Világnap alkalmából szerveztek interaktív, szemléletformáló Műanyag Műhely (MüMü) foglalkozásokat öt iskolából csaknem kétszáz gyermek részvételével.



Az idei nyár PET Kupa versenyprogramjai során háromszor is mennek a Tisza-tó vidékére: a hétvégi, hagyományos verseny után két héten belül, július első hetében rendezik meg az Ifjúsági PET Kupát, majd július végén onnan indul a szezon főfutama - mutatott rá Tamás Zsolt.



Molnár Attila Dávid, a Tiszai PET Kupa társalapítója méltatta a petkalózok munkáját, kiemelte a szelektív hulladékgyűjtés mellett az önkéntesek szerepét a környezet megóvásában.



A szervezők korábbi tájékoztatása szerint több mint tíz éve szervez folyami pethajós hulladékgyűjtő versenyeket a Tiszán és mellékfolyóin a PET Kupa. Ez idő alatt összesen 182 hulladékhajó épült, és 317 tonna hulladékot szedtek össze a környezetvédelmi aktivisták, gyakorlatilag több mint kétszer annyit, mint az óceáni szemétszedéseiről közismert Ocean CleanUp. A versenyeken összegyűjtött hulladék 60 százalékát újrahasznosították.



A hulladékhelyzet felderítése során a PET kupa szakemberei és önkéntesei a Tisza és mellékfolyói mentén összesen 5759 szennyezett helyszínt vittek térképre, amelyek közül 828 területet sikerült megtisztítani.



A rendezvény az Energiaügyi Minisztérium főtámogatásával valósul meg. A versenyt záró eredményhirdetés és díjátadó a Tiszanána-Dinnyéshát partszakaszon levő kikötőben lesz június 20-án, kedden.