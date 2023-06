Földmozgás

Franciaországot ritka 'nagyon erős' földrengés rázta meg

Nyugat-Franciaország több részét is megrázta péntek este a régiót fél évszázada sújtó legnagyobb földrengés, amely miatt mintegy 170 embert evakuáltak La Laigne városából, és több épületet megrongált a településen.



A földrengés, amely a szeizmológusok szerint a Richter-skála szerinti 5,2 és 5,8-es erősségű volt, az uniós ország északnyugati részén fekvő Rennes és a délnyugati Bordeaux között volt érezhető. Pénteken este fél hét körül következett be.



A ritka rengésben, amely 1972 óta a legerősebb volt a régióban, több lakóház, iskola és templom is megsérült. Az ötös erősség feletti földrengések ritkák Franciaországban, a legutóbbi 2019 novemberében történt.



Szombaton legalább két utórengést regisztráltak, ami aggodalomra adott okot, hogy az eredeti "rengésben megrongálódott épületek instabillá válhatnak.



A hatóságok jelezték, hogy a különböző érintett városokban nem voltak halálos áldozatok. Deux-Sevres városában két ember sérült meg a földrengés következtében. A szomszédos Charente-Maritime városában leszakadt villanyvezetékek miatt mintegy 1100 ember maradt áram nélkül.



"Ez egy szokatlan földrengés a mi területünkön" - mondta Elisabeth Borne miniszterelnök, miközben az ország északi részén tett látogatást. "Szeretném kifejezni szolidaritásomat az aggódó lakossággal".



Borne hozzátette, hogy a hatóságok "nyilvánvalóan biztosítani fogják", hogy a földrengés által érintett emberek szükség esetén új lakáshoz jussanak.



Gerald Darmanin francia belügyminiszter eközben azt mondta, hogy az ország kormánya aktiválni fogja a természeti katasztrófák felismerését célzó intézkedéseket, hogy gyorsan azonosítani lehessen az épületek szerkezeti sérüléseit, amelyek azonnali mérnöki beavatkozást igényelhetnek.



Laigne-ben a helyi tűzoltóság arra figyelmeztetett, hogy a templom "teljesen használhatatlanná vált". Egy iskolát is bezártak elővigyázatosságból, és egy helyi kormányzati tisztviselő szerint a város központjában lévő házak többsége valamilyen mértékben megsérült a földrengés következtében.