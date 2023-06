Éghajlat

A szélsőséges időjárásnak 195 ezer halottja volt Európában 1980 óta

Megközelítőleg 195 ezer ember esett áldozatul 1980 és 2021 között Európában a szélsőséges időjárási körülményeknek, amelyek ugyanezen idő alatt több mint 560 milliárd euró (jelenlegi árfolyamon 207 883 milliárd forint) gazdasági veszteséget is okoztak - közölte szerdán az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA).



Az 560 milliárd eurós veszteségből mindössze 170 milliárd - azaz 30 százalék - volt biztosítva - közölte az EEA, amely új internetes portált indított a szélsőséges időjárással kapcsolatos közelmúltbeli adatok összegzésére.



"A további veszteségek megakadályozása érdekében sürgősen intézkedni kell a szélsőséges időjárással kapcsolatos események kivédésére, aktívan fel kell készülni rájuk" - mondta az AFP francia hírügynökségnek Aleksandra Kazmierczak, az EEA szakértője.



A legutóbbi adatok szerint a halálesetek 81 százalékáért és a pénzügyi veszteségek 15 százalékáért a hőhullámok a felelősek.



Európának intézkedéseket kell hoznia az idős lakosság megvédése érdekében, miután az idősek különösen érzékenyek a nagyon szélsőséges hőségre - közölte az EEA.



"A legtöbb nemzeti alkalmazkodási politika és egészségügyi stratégia elismeri a hőségnek a szív- és ér-, valamint a légzőrendszerre gyakorolt hatását. Ugyanakkor e stratégiáknak kevesebb mint a fele foglalkozik a hőség közvetlen hatásaival, mint amilyen a kiszáradás vagy a hőguta" - közölte az ügynökség.



A múlt év nyarán a szokásosnál jóval több volt a halálozás Európában az ismétlődő hőhullámok miatt, a 2022. évi halálesetek azonban nem szerepelnek a szerdán közzétett adatok között.



2022 júliusában 53 ezerrel - azaz 16 százalékkal - többen haltak meg, mint a 2016 és 2019 közötti évek havi átlaga, bár nem minden halálesetet tudtak be közvetlenül a hőségnek az EEA szerint.



Spanyolországban az extrém hőség miatt igazoltan több mint 4600-an haltak meg tavaly júniusban, júliusban és augusztusban.



Az éghajlatmodellezés hosszabb, intenzívebb és gyakoribb hőhullámokat jelez előre.



A 2022 februárjában az EEA által közzétett adatok szerint a szélsőséges időjárás 142 ezer ember halálát okozta és 510 milliárd eurós veszteséget okozott az 1980 és 2020 közötti időszakban.



A szerdán közölt kárösszeg nagysága főleg annak tudhatók be, hogy 2021-ben az árvíz Németországban és Hollandiában majdnem 50 milliárd eurós gazdasági veszteséget okozott.



A halálesetek számát tekintve a statisztikai módszerekben Franciaországban és Németországban történt változás vezetett a 2022 februári és a mostani adatok közötti nagy eltérésekre.

Az emberek által okozott éghajlatváltozás ötszörösére-hatszorosára növelte az aszály kockázatát 2022-ben, amikor az erdőtüzek kétszer akkora területet pusztítottak el, mint a korábbi években - áll a környezetvédelmi ügynökség jelentésében.



Az aszályok igen sokba kerülhetnek. A gazdasági veszteségek a jelenlegi évi kilenc milliárd euróról az évszázad végéig 25 milliárd euróra nőhetnek Európában, ha a Földön 1,5 Celsius-fokkal emelkedik a hőmérséklet.



Két Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedés esetén a veszteségek elérhetik a 31 milliárd eurót, 3 Celsius-fokos emelkedés esetén pedig a 45 milliárd eurót a tudományos előrejelzések szerint.



A mezőgazdaság szempontjából "pusztítók" lehetnek a következmények - figyelmeztetett az EEA.



"A gazdák az alkalmazkodásra képes gabonafajták termesztésével, a vetési idő és az öntözési rendszerek megváltoztatásával tudják csökkenteni az emelkedő hőmérséklet és az aszály hatását" - áll az EEA jelentésében.



Míg az árvizek a halálesetek két százalékát idézték elő, a gazdasági veszteségek 56 százalékáért felelősek.