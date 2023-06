Gigantikus lángok emésztik a kazah természetvédelmi területet - videók

Az Országgyűlés elnöke kazah hivatali partnerének küldött táviratban fejezte ki részvétét a kazahsztáni Szemej közelében levő természetvédelmi területen keletkezett erdőtűz áldozatai miatt - közölte az Országgyűlés sajtóirodája kedden az MTI-vel.



Kövér László Maulen Asimbajevnek, a kazah parlament felsőházi elnökének küldött táviratában azt írta, hogy mély megrendüléssel értesült arról a pusztító erdőtűzről, amelynek a mentési-oltási munkálataiban részt vevő tűzoltók és önkéntesek közül legkevesebb 14 ember vesztette életét.



"Engedje meg, hogy ebből a szomorú alkalomból kifejezzem a magyar Országgyűlés nevében szívből jövő együttérzésem és őszinte részvétem az áldozatok hozzátartozóinak" - fogalmazott a házelnök.

14 people died as a result of a #Wildfire in #Abai region in Eastern #Kazakhstan.

Initial reports confirm 3 dead forest workers. During a search and rescue mission, the lifeless bodies of 11 missing forest workers were found.



The fire consumed 148,000 acres of land so far. pic.twitter.com/auQu75kZ8F