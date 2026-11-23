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Háromszázmilliós óvadékért sem szabadulhat Seszták Miklós
Magyar Péter közlése szerint 300 millió forintos óvadékot ajánlott fel Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter, a bíróság azonban nem engedélyezte a szabadlábra helyezését.2026.11.23 18:23ma.hu
Továbbra is letartóztatásban marad Seszták Miklós, az Orbán-kormány egykori nemzeti fejlesztési minisztere – közölte Magyar Péter a Facebook-oldalán.
A bejegyzés szerint a volt tárcavezető 300 millió forintos óvadékot ajánlott fel annak érdekében, hogy szabadlábon védekezhessen, a bíróság azonban elutasította a kérelmet.
Magyar Péter arról is beszámolt, hogy Matolcsy György volt jegybankelnök ugyancsak letartóztatásban marad.
A bejegyzés nem tért ki a bírósági döntések részletes indoklására.
A letartóztatás fenntartása nem jelenti az érintettek bűnösségének megállapítását, arról a büntetőeljárás során a bíróság dönthet.
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