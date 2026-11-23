Energiaválság

Újabb gázársokk Európában - a tél még csak most kezdődik

Több mint nyolc százalékkal drágult a földgáz az európai piacon, miközben a szokásosnál jóval alacsonyabb tárolói készletek és a közelgő hideghullám miatt ismét az energiaellátás biztonsága került előtérbe. 2026.11.23 16:18 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Meredeken emelkedett hétfőn az európai földgáz ára: az irányadó tőzsdei jegyzés rövid időre meghaladta a megawattóránkénti 95 eurót, majd 90 euró közelébe mérséklődött. A Trading Economics adatai szerint a drágulás mértéke meghaladta a nyolc százalékot.



Az áremelkedést elsősorban az északnyugat-európai térségbe érkező hideghullám és a szokásosnál alacsonyabb gáztartalékok miatti aggodalmak hajtják.



Az előrejelzések szerint a héten 3–5 Celsius-fokkal lehet hidegebb az évszakos átlagnál, december elején pedig akár 5–8 fokos eltérés is előfordulhat. Németországban, Dániában és Hollandiában ráadásul gyengébb szélre számítanak, ami visszafoghatja a szélerőművek termelését, tovább növelve a gáztüzelésű erőművek iránti igényt.



A helyzetet súlyosbítja, hogy az európai gáztárolók a tél kezdetén a megszokottnál kevésbé feltöltöttek. Az ENTSOG adatai szerint november 22-én az uniós tárolók töltöttsége mindössze 69,2 százalékos volt, szemben az egy évvel korábbi mintegy 80 százalékkal. A korábbi évek hasonló időszakára jellemző átlag 88 százalék körül alakult.



Németországban 56,63, Hollandiában 59,4, Ausztriában 62,9 százalékos töltöttséget mértek. Szlovákiában, amely továbbra is kap orosz földgázt a Török Áramlaton keresztül, a tárolók 47,8 százalékon álltak.



A gázpiacot az Irán elleni amerikai–izraeli háború következményei is jelentősen befolyásolják. A konfliktus megzavarta a katari cseppfolyósított földgáz exportját és a Hormuzi-szoroson áthaladó tengeri szállítást.



Az európai földgáz ára így egy év alatt nagyjából megháromszorozódott: a tavalyi, megawattóránkénti 30 euró körüli szintről 90 euró közelébe emelkedett.



A drágulás újabb kihívást jelent az Európai Uniónak, amely továbbra is az orosz energiahordozóktól való függőség felszámolására törekszik. A tervek szerint 2027 januárjától a hosszú távú szerződések alapján érkező orosz LNG behozatalát is megtiltják.



A helyzet Nagy-Britanniában is aggodalmat keltett. A Cornwall Insight tanácsadó cég januártól 26 százalékos emelkedést valószínűsít a lakossági energiaárak szabályozott felső határában, miközben a Citizens Advice segélyszervezet attól tart, hogy egyre több háztartás szorulhat sürgős támogatásra.



A mostani áremelkedés egyelőre elmarad a 2022-es energiaválság csúcsától, amikor a földgáz ára meghaladta a megawattóránkénti 300 eurót. A hideg időjárás, az alacsonyabb tartalékok és a nemzetközi szállítási zavarok együttesen azonban ismét jelentős bizonytalanságot okoznak az európai energiapiacon.

🇪🇺 European Gas Surges as Cold Snap Threatens Tight Inventories - Bloomberg https://t.co/Y137gdRhit https://t.co/khCxhQeuMJ — Christophe Barraud 🇫🇷 🇲🇨 (@C_Barraud) November 23, 2026