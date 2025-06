Gazdaság

Nagy István: jó minőségű dinnyével indul a magyar dinnyeszezon

A tavalyihoz képest a dinnyeimport mennyisége 51 százalékkal csökkent, ami azt jelenti, hogy a dinnyetermesztők ki tudják elégíteni a hazai igényeket és exportálni is tudnak - mondta pénteken Ecseren az agrárminiszter, hozzáfűzve, hogy jó minőségű dinnyével indul a magyar dinnyeszezon.



Nagy István a Lidl Magyarország logisztikai központjában tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy jelenleg több mint 1300 gazda termeszt görögdinnyét és 310-en sárgadinnyét.



A görögdinnye-termesztők száma a tavalyihoz képest kilenc százalékkal, a sárgadinnye-termelők száma pedig tizenöt százalékkal növekedett.



Jelenleg 3590 hektáron termesztenek görögdinnyét, sárgadinnyét pedig 707 hektáron; amíg a görögdinnye termőterülete megmaradt, addig a sárgadinnyéé hatvankét százalékkal növekedett a múlt évihez képest - ismertette az agrárminiszter.



Nagy István beszélt arról is, hogy Magyarország dinnyeexport lehetőségei továbbra is adottak, Szlovákia, Csehország és Lengyelország a legfőbb célország. A sárgadinnye exportja 31 százalékkal nőtt tavaly az előző évhez képest - fűzte hozzá.



Nagy István úgy fogalmazott, hogy a görögdinnye hazai kereskedelemében 60-65 százalék a szupermarketek aránya és 35-40 százalékot tesznek ki a piacok, zöldségesek, valamint az út menti értékesítés. Hozzátette, hogy görögdinnyéből az egy főre jutó éves fogyasztás 10-12 kilogramm, sárgadinnyéből pedig 1,5 és 2,2 kilogramm között mozog.