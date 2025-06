Gazdaság

Észak-Korea megnyitotta világszínvonalú tengerparti üdülőhelyét - képek

Az új üdülőközpont így egyszerre turisztikai vállalkozás és geopolitikai üzenet: Észak-Korea nemcsak túlél, hanem látványosan demonstrálja is sajátos világát - legalábbis kifelé. 2025.06.29 06:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Új tengerparti üdülőkomplexum nyílt Észak-Koreában, amelyet a rezsim vezetője, Kim Dzsongun a kulturális turizmus fellendítésének szimbólumaként ünnepelt. A Wonszan-Kalma tengerparti üdülőövezet hivatalos megnyitójára kedden került sor, ahol a diktátor személyesen vágta át a szalagot, majd körbejárta a szállodákat és vízi élményparkot.

20 ezer vendég, négy kilométernyi part

A hivatalos észak-koreai hírügynökség, a KCNA beszámolója szerint az üdülőhely mintegy 4 kilométer hosszan húzódik az ország keleti partvidékén, és több száz új épületet foglal magában. A szállodák összesen akár 20 ezer vendég elszállásolására is alkalmasak. Az ügynökség külön kiemelte: az új létesítmény egy olyan „saját stílusú tengerparti város, amelynek párja sincs a világon”, ahol az úszáson túl sportolási, vásárlási, kulturális és egész éves szabadidős lehetőségek is elérhetők.



Kim Dzsongun úgy fogalmazott: „Ez a büszke első lépés a párt és a kormány kulturális turizmusfejlesztési politikájának megvalósításában.”

Politikai díszvendégek és orosz fókusz

A megnyitón Oroszország észak-koreai nagykövete és a nagykövetség munkatársai is jelen voltak, akiket a KCNA „különleges vendégekként” említett. A két ország közötti kapcsolatok az elmúlt években látványosan szorosabbá váltak, észak-koreai katonai egységek pedig – phenjani állítások szerint – részt vettek az ukrán betörés visszaverésében az oroszországi Kurszk térségében.



A komplexum 2025. július 1-jén nyitja meg kapuit a belföldi turisták előtt, ugyanakkor nyugati sajtóértesülések szerint az üdülőhely fő célközönsége az orosz turisták lesznek. Az oroszországi Tengermelléki hatóságok szerint szervezett csoportos utak indulnak majd Észak-Koreába, amelyek strandolás mellett Phenjan meglátogatását is magukban foglalják.

Drága csomagok, szigorú szabályok

Az orosz sajtó szerint a nyolcnapos nyaralócsomagok ára körülbelül 1 800 dollár személyenként. Az utazásokat szigorú korlátozások övezik: az észak-koreai látogatók számára kötelező idegenvezetők kísérik az utat, a programok előre meghatározottak, bizonyos helyszínek fényképezése és egyes irodalmi művek behozatala pedig tiltott.



Ennek ellenére a számok növekedést mutatnak: 2024-ben több mint 1 500 orosz turista látogatott el Észak-Koreába, ami jelentős ugrás a korábbi évekhez képest.



A Wonszan-Kalma projekt jól illeszkedik Kim Dzsongun azon stratégiájába, amelyben a turizmust propagandaeszközként is használja. A luxusnak látszó fejlesztések célja, hogy külföld felé modern és nyitott ország képét sugallják, miközben a valóságban a lakosság jelentős része továbbra is súlyos gazdasági nehézségekkel küzd, és az ország szinte teljesen el van szigetelve a külvilágtól.



Az új üdülőközpont így egyszerre turisztikai vállalkozás és geopolitikai üzenet: Észak-Korea nemcsak túlél, hanem látványosan demonstrálja is sajátos világát – legalábbis kifelé.