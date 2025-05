Beruházás

A geotermikus energiát hasznosítanák Zalaegerszegen

Geotermikus kutak fúrásával biztosítanák a város energiaellátásának jelentős részét Zalaegerszegen, egyebek mellett erről is tárgyalt csütörtökön a helyi közgyűlés. 2025.05.12 10:27 MTI

Gecse Péter alpolgármester (Fidesz-KDNP), a közgyűlést követő sajtótájékoztatón egyebek közt arról számolt be, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Zalavíz Zrt. geotermikus programjában az egész városra kiterjedően 3D-s, szenzoros föld alatti felmérés készül.



Ez pontos képet ad arról, hogy hol található Zalaegerszeg alatt olyan hőfokú meleg víz, termálvíz vagy kinyerhető földhő, amit geotermikus energiaellátásra lehet hasznosítani.



A Zalaegerszeg, Nagykutas, Hottó és Zalaszentlőrinc térségét érintő 36 négyzetkilométeres területen 3500 darab talajmikrofont helyeznek ki, az így nyert adatok alapján pedig pontos képet kapnak a föld alatti rétegekről és azok hasznosíthatóságáról. A jövőben az energiaigények akár 40 százalékát is biztosíthatja a geotermikus energia a zalai vármegyeszékhelyen.



A jövő évben kutakat és visszasajtoló kutakat fúrnának, majd a kinyert geotermikus energiával először az északi ipari parkot, majd a kórházat, az önkormányzati intézményeket és később akár az egy hőközponttal rendelkező nagy társasházakat is ellátnák - ismertette.



Az alpolgármester elmondta azt is, hogy a közgyűlés döntött a Versenyképes Járások Program Zalaegerszeg térségében rendelkezésre álló 500 millió forintos keretre szóló pályázatok benyújtásáról. A Hevesi Sándor Színház és a színészlakások részbeni felújítására, infrastrukturális fejlesztésére 184 millió forintot fordítanának, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár fűtéskorszerűsítése 100 millió forintot költenének, továbbá az helyi idősek otthonának bővítését készítenék elő, amelyhez 284 millió forintot terveznek felhasználni.