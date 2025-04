Karrier

100 éves a DEKRA - a globális sikerhez egyre nagyobb mértékben járul hozzá Magyarország

Idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját a világ egyik legnagyobb független szakértői szervezete, a DEKRA, amely több mint három évtizede van jelen Magyarországon is. A vállalat a kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére közel 5%-kal növelte globális bevételeit, amelyhez a magyar leányvállalat is jelentősen hozzájárult. 2025.04.15 15:05 ma.hu

Idén ünnepli alapítása 100. évfordulóját a világ egyik legnagyobb független szakértői szervezete, a Magyarországon is több mint három évtizede jelen lévő DEKRA. Az 5 kontinens mintegy 60 országában 48 ezer főt foglalkoztató vállalat a minap közölt, friss pénzügyi adatai szerint a nehéz gazdasági helyzet ellenére is csaknem 5%-kal növelni tudta bevételeit. Ehhez a cég nemzetközi vezetői által is kiemelt módon hozzájárultak a hazai DEKRA pozitív adatai és bővülő tevékenységei, melyeket egy keddi, budapesti sajtótájékoztatón ismertettek a helyi vezetők. Az eseményen elhangzott, a DEKRA égisze alatt működik Magyarország egyik legnagyobb felnőttképző szervezete, mely többek közt a hazánkba érkező, külföldi munkavállalók többnyelvű képzésével veszi ki a részét a gazdasági folyamatok támogatásából. A cég hazai szakemberei pedig egy nemzetközi tanácsadói hálózat tagjaként munkaerő-kölcsönzési és -közvetítési tevékenységet is végeznek, amely téren a „szakember-migráció” aktuális trendjei befolyásolják működésüket.



A DEKRA a 2023-as 4,1 milliárd euró után 2024-ben 4,29 milliárd eurós globális bevételt produkált, ami éves alapon 4,7%-os növekedést jelent. A Magyarországot is magába foglaló CEE&ME (Közép- és Kelet-Európa, illetve a Közel-Kelet) régió valamivel dinamikusabban, 5,2%-kal bővült tavaly, ami több mint kétszerese a vállalat központját adó GSA (Németország, Svájc, Ausztria) régió vonatkozó adatának (+2,5%). A vállalat a most közzétett jelentésében külön kiemelte Magyarországot, ahol többek közt a digitális megoldások, az ipari vizsgálatok és a képzési tevékenység révén értek el jelentős előrelépést.



„Valóban büszkén mondhatjuk, hogy a 100 éves vállalat nemzetközi sikerei mögött egyre jelentősebb magyar hozzáadott érték áll. A különböző szakmai, hatósági és jogszabály alapján szervezett képzéseink, valamint továbbképzéseink már csaknem 35 éve megkerülhetetlenek főként az ipar, a mezőgazdaság és a szociális ágazat területén, a fejlődés kulcsa pedig, hogy a világ változásaira azonnal reagálunk. Ez ma többek közt azt jelenti, hogy ahol ez biztonsággal kivitelezhető, fokozatosan teret nyernek az e-learning megoldások, de megemlíteném az ESG-kritériumok előtérbe kerülése miatt különösen fontossá vált fenntarthatóságimenedzser-képzésünket is. A magyar gazdaság működése szempontjából pedig az egyik legújabb, sok kihívást rejtő tevékenységünk a hazánkba érkező külföldi munkavállalóknak szervezett többnyelvű képzések, amelyek az érintettek integrációja és hatékony munkavégzése érdekében is kulcsfontosságúak” – mutatta be röviden a vállalat képzésekkel kapcsolatos magyarországi működését Kurucsó Zsolt, a DEKRA ügyvezetője.



A magyarországi DEKRA a képzéseken túl a munkába állítás teljes folyamatára is nagy rálátással bír, így egy komplex rendszerben gondolkodó oktatási- és HR-szakértői szervezetnek számít, amelynek tevékenységét szintén nagyban érintik az aktuális gazdasági és munkaerőpiaci folyamatok. „Nemrég a cégcsoporton belül a DEKRA Arbeithoz került az Expert&Migration divízió, mely által a nemzetközi szolgáltatásaink bővültek. Magyarország tekintetében ez többek közt az egészségügyi-, gyermek- és idősgondozási szakemberek toborzását és németországi munkakörökbe történő elhelyezését jelenti” – avatta be az esemény résztvevőit egy újdonságba Penczák Diána, a DEKRA Arbeit Magyarország Kft. country managere.