EU-elnökség

Szabados Richárd: az idei KKV Közgyűlés fontos ékköve lesz Magyarország soros elnökségének

Az idei Európai KKV Közgyűlés fontos ékköve lesz Magyarország soros elnökségi idejének - hangsúlyozta Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások (KKV) fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára kedden Magyarország EU tanácsi elnöksége alatt tartott közgyűlés sajtótájékoztatóján, Budapesten.



Felidézte, Magyarország soros elnökségéhez kapcsolódóan az Európai Bizottsággal közösen rendezik meg az idei közgyűlést Budapesten.



Szabados Richárd kiemelte, az esemény programjait olyan szakmai tartalommal töltötték meg, hogy a résztevők hozzáértő javaslatokat kapjanak a szektort érintő kihívásokra.



Az államtitkár szólt arról is, hogy a közgyűlésre a tagországokból érkező mintegy 500-600 résztvevő nemcsak a rendezvényeken vesz részt, hanem megismerheti Budapestet is, betekintést kap a magyar kulturális viszonyokba a szakmai munka mellett.



Szabados Richárd beszámolt arról, hogy a budapesti közgyűléshez kapcsolódóan hétfőn három témakör köré csoportosított üzleti túrákat szerveztek a résztvevőknek.



Ezeken magyar példákon keresztül mutatták meg a nemzetközi piacon is működő női vállalkozók eredményeit, fogadtak látogatókat fintech vállalkozások, és gyárlátogatáson ismertették a tudásmegosztáson alapuló modern mintaüzem programot.



Hétfőn tartották a KKV követek ülését is, ahol szakmai kérdéseket vitattak meg a tagországok követei. A KKV Közgyűlés hétfői napját a MÜPÁ-ban zárták kulturális programokkal.

Az államtitkár szólt arról, hogy a közgyűlés keddi tanácskozásán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter foglalta össze, hogyan látják Magyarországról az Európai Unió helyzetét gazdaságpolitikai szempontból.



A közgyűlésen 9 cég mutatkozhatott be egy korábbi pályázat nyerteseiként. Mellettük szerepet kaptak magyar vállalkozásfejlesztési ügynökségek is szolgáltatásaik bemutatására - mondta az államtitkár.



Szabados Richárd kitért arra, hogy a KKV Közgyűlés témakörei között szerepel a fenntartható kkv-működés, a védelmiipar és annak fejlesztése, a menedzsment képességek növelése, a digitális világban működő koalíciók, a vállalkozásfejlesztési oldalt képviselő klaszterek, az innováció és kutatás-fejlesztési témakörben a mesterséges intelligencia kérdése.



A közgyűlés keddi napját díjátadóval zárják. Az Európai Unión belül hat kategóriában meghirdetett verseny győzteseit hirdetik ki. Olyan vállalkozások kapnak elismerést, amelyek európai szinten is kiváló tevékenységet végeznek - mondta Szabados Richárd.



Az államtitkár a kkv-k előtt lévő kihívásokat érintve kiemelte,

a gazdaságpolitikában meg kell jelennie a befektetést, beruházást ösztönző szándéknak is, a vállalkozások növekedésében kulcsfontosságú a finanszírozáshoz való hozzáférés.

Szeretnék csökkenteni az Európának Kínával, illetve az Amerikai Egyesült Államokkal szemben meglévő technológiai és innovációs lemaradását.



Megemlítette, hogy a versenyképesség a szakértelemről is szól. Ahhoz hogy a kkv-k versenyképesek legyenek szükségük van szakképzett munkavállalókra, menedzsmentre.



Szabados Richárd jelezte, a közgyűlésen is szeretnék felhívni a figyelmet a múlt héten megszületett Budapesti Deklarációra is.



Egyebek közt felidézte, hogy a deklaráció alapján a bizottság 2025 nyaráig megoldási javaslakat készít megoldási terveket készít az integrált európai tőkepiacok létrehozására, a versenyképességet erősítő iparpolitikára.