Gazdaság

MNB: 667 milliós bírság és azonnali tiltás jogosulatlan tevékenységek miatt

A Magyar Nemzeti Bnak (MNB) összesen 667 millió forint bírságot szabott ki a Sun Contracting AG-re, a Green Finance Broker AG-re és egy magánszemélyre az MNB engedélyéhez kötött, jogosulatlan befektetési szolgáltatási, valamint bejelentéshez kötött függő ügynöki és további közvetítői tevékenységek miatt - jelentette be az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében a pénzügyi felügyelő hatóság.



Az MNB a társaságokra vonatkozóan figyelmeztetéseket helyezett el a honlapján, és az ügyben feljelentést is tesz - hangsúlyozták.



A Sun Contracting AG kötvénykibocsátóként annak ellenére végezte jogosulatlan tevékenységét, hogy az MNB előzetesen kifejezetten felhívta a figyelmét a Liechtensteinben jóváhagyott tájékoztatóval rendelkező kötvényei Magyarországon történő forgalomba hozatalának jogszerű módjára.



A beszerzett információk szerint csaknem 300 magyar befektető jegyzett - összességében több millió eurós volumenben - a Sun Contracting AG kötvényeiből annak magyar nyelvű honlapján keresztül.



A piacfelügyeleti eljárás azt is azonosította, hogy a Green Finance Broker AG - az MNB-hez történt bejelentés nélkül - a Sun Contracting AG forgalmazási tevékenységéhez kötődő függő ügynöki tevékenységet folytatott. A beszerzett bizonyítékok alapján e társaság több mint 200 magyar befektetőt közvetített a kibocsátó részére.



A magánszeméllyel szemben a vizsgálat megállapította, hogy ő a Green Finance Broker AG-val kötött üzletközvetítői szerződése alapján - és azon túlterjeszkedve - egy hierarchikusan felépített MLM jellegű rendszert épített ki a Sun Contracting AG befektetési szolgáltatási tevékenységének elősegítése érdekében, amely révén jutalékra volt jogosult. A magánszemély az MNB vonatkozó nyilvántartásában nem szerepel, így tevékenységét szintén az arra vonatkozó jogosultság nélkül, bejelentés hiányában végezte.



Az MNB a jogsértések miatt 400 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a Sun Contracting AG-re jogosulatlan befektetési szolgáltatási tevékenység, illetve 250 millió forintot a Green Finance Broker AG-re bejelentés hiányában végzett függő ügynöki tevékenység miatt. A cégek tevékenységében közreműködő magánszemélyt bejelentés hiányában végzett további közvetítői tevékenysége miatt 17 millió forint piacfelügyeleti bírsággal sújtotta a felügyelet.



Az MNB azonnali hatállyal megtiltotta a jogosulatlan tevékenységek folytatását. A feltárt jogsértésekre tekintettel az MNB jogosulatlan pénzügyi tevékenység gyanújával feljelentést tesz.



A felügyeleti határozat semmilyen formában nem érinti a SUN Contracting AG-nek a befektetőkkel szemben fennálló, már átvett befektetésekkel összefüggő visszafizetési kötelezettségét - hangsúlyozza az MNB.