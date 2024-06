Energiaválság

EM: idén negyedszer született új ipari napelemes rekord

A Mavir jelenlegi elszámolási mérési adatai szerint hétfőn déltájban felülmúlta a 3190 megawattot az 50 kW feletti naperőművek termelése, az új negyedórás csúccsal idén negyedszer dőlt meg az ipari létesítmények rekordja - tette közzé kedden az Energiaügyi Minisztérium (EM) a Facebook oldalán.



A tárca tájékoztatása szerint a tavaly regisztrált legmagasabb értéket (2731 MW) februártól áprilisig minden hónapban sikerült meghaladni. A hétfői legújabb rekord 11 megawattal magasabb a 2024. április 30-án hasonló időszakban regisztrált előzőnél.



Ez az év is látványos sikereket hozott a hazai napenergia-kapacitások bővülésében: februárban a saját célra termelő erőművekkel együtt, májusban pedig azok nélkül is a korábban 2030-ra megcélzott 6000 megawatt fölé nőtt az összes beépített teljesítmény. A felülvizsgálat alatt álló Nemzeti Energia- és Klímaterv ezért a következő évtized elejére már 12 000 megawattal számol - közölte az EM.



Magyarországon 2023-ban Chile és Görögország után a világon a harmadik, Európában a második legmagasabb volt a napenergia aránya az áramtermelésben. Az ország tavalyelőtt óta a globális élvonalba tartozik a kapacitások éves növelésében. 2022-ben 21, 2023-ban 28 ország tudta legalább 1 gigawattal gyarapítani napelemes teljesítményét. A hazai mutató rendre mintegy 1,1 és 1,6 gigawatt volt, az időarányos előrehaladás alapján idén is négyszámjegyű lehet. Az Európai Unióban Magyarországon nőtt a harmadik legnagyobb arányban, 265 százalékkal az időjárásfüggő megújuló kapacitás 2019-ről 2023-ra - ismertette a minisztérium.



A jövő a zöldenergiáé. Magyarország élenjáró szerepre tör a termelésében és tárolásában az otthonokban, az ipartelepeken és gépjárművekben is - hangsúlyozta a tárca.



A kormány a Napenergia Plusz Programmal segíti a magyar családokat a modern napelemes rendszerek telepítésében. Mostanáig több mint 17 ezer háztartásnak ítéltek oda összesen több mint 71 milliárd forint támogatást. A beruházási költségek kétharmadát fedező állami hozzájárulásnak köszönhetően a családok önellátási képessége erősödik, áramszámlájuk csökken. A vállalkozókat pénzügyi támogatás, adó- és díjkedvezmények ösztönzik a tárolók létesítésére. Az elnyert pályázati források jóvoltából akár már két éven belül hússzorosára nőhet a hazai ipari energiatárolói kapacitás - írta bejegyzésében az EM.