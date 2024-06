EU

Az EU jóváhagyta a Hyginett fogkefegyártó magyar állami támogatását

Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a magyar állam 35 millió euró (mintegy 14 milliárd forint) összegű közvetlen támogatást nyújtson a Procter and Gamble (P&G) csoporthoz tartozó Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft.-nek - tájékoztatott a brüsszeli testület pénteken.



Az összeg a Hyginett 135,3 millió eurós, a Gyöngyösön működő fogkefegyártó üzem bővítését célzó beruházását egészíti ki.



Az intézkedés célja, hogy ösztönözze a vállalatot arra, hogy beruházását Magyarországon valósítsa meg. A projekt a várakozások szerint hozzájárul majd Gyöngyös gazdasági fejlődéséhez, különösen azáltal, hogy több mint 170 közvetlen munkahelyet teremt, és a becslések szerint akár 800 közvetett munkahely létrejöttét is eredményezheti.



Az Európai Bizottság az állami támogatás jóváhagyását azzal indokolta, hogy az intézkedés hozzájárul egy hátrányos helyzetű régió gazdasági fejlődéséhez, versenyképességéhez és a foglalkoztatottság javulásához. Emellett arra a következtetésre jutott, hogy a támogatás szükséges és megfelelő az üzem bővítésének megvalósításához.



Ezenkívül a támogatás ösztönző hatással is bír, mivel a kedvezményezett az állami támogatás nélkül nem az Európai Gazdasági Térségben valósította volna meg a projektet. Végezetül az intézkedés arányos, mivel a beruházás Magyarországon történő elindításához szükséges minimumra korlátozódik. A támogatás nem haladja meg a magyar regionális támogatási térképen meghatározott maximális intenzitást, és csak korlátozott hatást gyakorol az EU-n belüli versenyre és kereskedelemre - indokolta döntését az Európai Bizottság.



A Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. a nyilvános cégadatok szerint a 2023. június 30-án zárult üzleti évében több mint 81 milliárd forint árbevételt ért el a megelőző üzleti év 69 milliárdos bevételét követően. A cég árbevételének túlnyomó része exportból származik. A társaság adózott nyeresége a 2023. június 30-án zárult üzleti évben 12,32 milliárd forintra nőtt a megelőző évi 7,77 milliárdról. Foglalkoztatottainak száma meghaladja az 1600-at.