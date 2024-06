Gazdaság

A Richter megvásárolta a BCI Pharmát

A Richter Gedeon Nyrt. felvásárolta a belgiumi székhelyű, magántulajdonban lévő, számos nőgyógyászati indikációban eredeti kutatást végző biotechnológiai vállalatot, a BCI Pharma-t - jelentette be a vállalat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján szerdán.



A közlemény szerint a tranzakcióban megállapított vállalati érték 12 millió euró, aminek kifizetése a következő években teljesítendő fejlesztési mérföldkövekhez kötött.



A kináz kutatásában szerzett szakértelmére alapozva a BCI rendkívül értékes preklinikai jelölt molekulákat fedezett fel - fejtette ki a közleményben Turek Péter, a Richter nőgyógyászati üzletágának (WHC) igazgatója. Ez az akvizíció hozzájárul ahhoz, hogy az eredeti kutatási tevékenységüket a nőgyógyászatra is kiterjesztve kialakítsák annak kereteit Liege városában.



A tájékoztatás szerint a BCI Pharmát 2013 márciusában Dominique Surleraux és Elisabeth Picou alapították. A molekuláris modellezés segítségével a BCI igen magas szelektivitású célzott kináz inhibitor tulajdonsággal bíró új molekulákat, vegyületeket tervezett meg és hozott létre, javítva a betegekben a betegbiztonsági és tolerábilitási profilt. 2017 szeptemberében a társaság Series A értékpapír kibocsátása útján tőkét emelt a Noshaq és egyéb belga magánbefektetők bevonásával, székhelyét áttette Belgiumba és egy biológiai laboratóriumot alakított Liege városában. Jelenleg a társaság két telephellyel rendelkezik, a gyógyszerkémiai egység Montpellierben, Franciaországban van, míg a biológiai kutatócsoport Liegeben, Belgiumban található.



A budapesti székhelyű Richter Gedeon Nyrt. az egyik legnagyobb közép-kelet-európai gyógyszeripari vállalat, amely Nyugat-Európában, Kínában, Latin-Amerikában, valamint Ausztráliában is közvetlen piaci jelenlétet épített ki. A tavaly év végén 4,3 milliárd euró (4,7 milliárd dollár) tőzsdei értékkel bíró vállalat 2023-ban mintegy 2,1 milliárd euró (2,3 milliárd dollár) konszolidált árbevételt ért el. A társaság termékpalettája számos fontos terápiás területet - nőgyógyászati, központi idegrendszeri, szív- és érrendszeri - ölel fel.



A Richter részvényeivel a prémium kategóriában kereskednek a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT). A részvény szerdán 9270 forinton zárt, az elmúlt egy évben a legmagasabb árfolyama 9965, a legalacsonyabb 8235 forint volt.