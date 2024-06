Üzlet

Budapesten tanácskoznak a világ legnagyobb ipari paradicsomfeldolgozói

A globális ipari paradicsomfeldolgozói és -termelői szektor legnagyobb szereplői érkeztek Budapestre az Ipari Paradicsom Világtanács (WPTC) és a Nemzetközi Kertészettudományi Társaság (ISHS) 15. világkongresszusára, 17. szimpóziumára - közölte az Univer Product Zrt., az esemény kiemelt támogatója az MTI-vel kedden.



A legnagyobb közép-európai paradicsomfeldolgozó vállalat közleménye szerint a vasárnaptól szerdáig tartó eseményre mintegy 400 szakember érkezett.



A konferencián az iparág globálisan meghatározó szereplői, kutatási szakemberei és adatelemzői egyaránt megjelennek. Így többek között a Bayer Vegetable Seeds, a Tomato Europe, az Euromonitor, az Aarhusi Egyetem vagy a Kaliforniai Egyetem Davisi Oktatási Iskolája részéről is előadnak. A tervek szerint áttekintik és megvizsgálják az új és feltörekvőnek mondható mezőgazdasági trendeket, elemzik a globális paradicsomipar helyzetét. Terítékre kerülnek a feldolgozási terület legújabb innovációi, a mesterséges intelligencia által biztosított lehetőségekre is kitérnek - írták.



Közölték: világviszonylatban a friss paradicsom éves termelése megközelítőleg 180 millió tonnát tesz ki. Ennek a volumennek a negyedét termesztik közvetlenül a feldolgozóipar számára, amelynek köszönhetően a paradicsom a világ vezető, feldolgozásra szánt zöldségeinek egyike. A WPTC által összesített adatok szerint így a globális élelmiszeripar legnagyobb márkáihoz tartozó üzemekben évente mintegy 39-41 millió tonna paradicsomot dolgoznak fel.



Az Euromonitor által a szervezetnek készített friss kutatás a világ paradicsomfeldolgozó szektorát mintegy 150 milliárd euró termelési értékűre teszi, és a prognózisok szerint ez 2027 végére meghaladja majd a 160 milliárd eurót.



A világ legnagyobb feldolgozójának az Egyesült Államok, azon belül Kalifornia, továbbá Kína és Olaszország számít. Magyarország is fent van a világ "paradicsomtérképén": a szervezet adatai szerint a - 2023. évi - mintegy 110 ezer tonnás hazai ipar súlya 50 ezer tonnával marad el a francia ipar teljesítményétől. Ezzel Európában a 10. legnagyobb paradicsomfeldolgozó országnak számít.



A világ termésének több mint 90 százalékát az északi féltekén dolgozzák fel. Az egyenlítőtől délre Chile az egyetlen ország, ahol 1 millió tonnányit vagy annál több többet dolgoznak fel. Az ágazat erősen koncentrált: a tíz legnagyobb állam a világ éves termelésének mintegy 83 százalékát adja.