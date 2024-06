Légiközlekedés

A Magyar Turisztikai Ügynökség üdvözli a Liszt Ferenc repülőtér magyar tulajdonba kerülését

A fővárosi repülőtér az ország elsődleges kapuja, 2023-ban a külföldi látogatók többsége repülőgéppel érkezett. A magyar turizmus elsőrendű stratégiai célja hazánk elérhetőségének fejlesztése. A Budapest Airport többségi állami tulajdonba kerülésével jelentős, a magyar turizmus nemzetközi pozícióját nagymértékben erősítő infrastrukturális fejlesztések és járatbővítések valósulhatnak meg. A budapesti repülőtér hazatért - írta pénteki közleményében a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).



Közölték: 2023 lett az új rekordév az ágazat hazai történetében, és a turizmus idén is repülőrajtot vett. Ehhez nagymértékben járult hozzá, hogy már tavaly szinte visszaépült a nemzetközi beutazóforgalom. Külföldről 2022-höz képest 18 százalékkal több, 7,1 millió vendéget fogadtunk a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint.



A tőlük származó 19,7 milliós vendégéjszaka-forgalom több mint 12 százalékkal növekedett 2022-höz képest. A bővülési ütem idén tovább folytatódott, az év első 5 hónapjában keletkezett 7,2 milliós nemzetközi vendégéjszaka-szám már a tavalyit is közel 12 százalékkal múlta felül. A beutazások erőteljes visszaépülésében nélkülözhetetlen szerepet játszott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér - tartalmazza a közlemény.



Az MTÜ felhívja a figyelmet arra, hogy a legtöbb vendégéjszakát azokban a hazai desztinációkban - Budapest, Balaton, Debrecen és térsége - regisztrálták a szálláshely-szolgáltatók, amelyek nemzetközi repülőtérrel is rendelkeznek.



"A Magyar Turisztikai Ügynökség üdvözli a reptér visszaszerzését. A monopolhelyzetű repülőtér többségi állami tulajdonba vétele kiemelt turizmusszakmai stratégiai lépés. Az MTÜ távlati célja, hogy 2030-ig hazánk elérje a legalább 20 milliós éves vendégszámot és az évi 50 millió vendégéjszakát. Az ágazat így eurómilliárdokkal javíthatja hazánk devizaegyenlegét, miközben GDP-hozzájárulása eléri legalább a 16 százalékot. Ennek biztosításához elengedhetetlen lépés volt a BUD Airport állami tulajdonba vétele, ami mértékben erősíti a magyar turizmus nemzetközi pozícióját" - emelte ki Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatóságának elnöke a közlés szerint.

Jelenleg a Liszt Ferenc reptéren keresztül több mint 130 légikikötővel áll közvetlen összeköttetésben hazánk, és több mint 40 légitársaság járatai állnak a nemzetközi utazók rendelkezésére. Az MTÜ folyamatosan együttműködik az európai útvonalhálózaton üzemelő légitársaságokkal, ezzel is ösztönözve a járatindításokat, a meglévő összeköttetések sűrítését, megtartását. Az állami szerepvállalás erősödésével lehetővé válnak olyan stratégiai jelentőségű infrastrukturális fejlesztések és járatbővítések, amelyek sikeresen erősíthetik a beutazóforgalmat. A repülőtér visszaszerzésével 2024-ben újraindulhatnak a 2019-ben már kiépült közvetlen járatok az amerikai és más távoli, nyugati és keleti nagyvárosokkal. A közvetlen nemzetközi járatnyitások pozitív hatása már látszik is, hiszen az idén áprilisi kínai járatnyitásnak köszönhetően Kínából 400 százalékos volt a vendégforgalom-növekedés tavaly a megelőző évhez képest - olvasható az összegzésben.