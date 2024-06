Mezőgazdaság

AM: feltöltött Agrárkár-enyhítési alap segíti a kár sújtotta termelőket

Az idén kárt szenvedett gazdálkodók számára megnyugtató információ, hogy a termelők és az állam befizetéseiből, valamint a tavaly fel nem használt forrásokkal együtt mintegy 25 milliárd forint áll rendelkezésre a 2024-es kárenyhítési alapban, amelyet idéntől évi 10 milliárd forint uniós forrás is kiegészít. Az alap az előző évben is visszaosztás nélkül, maradéktalanul kompenzálta a termelőket a bejelentett károk után - közölte az Agrárminisztérium (AM) pénteken az MTI-vel.



Kiemelték, az Agrárminisztérium az elmúlt évben számos intézkedést tett annak érdekében, hogy az Agrárkár-enyhítési alapot megerősítse. 2024-től a termelői és állami forrás mellett immár évi 10 milliárd forint értékű európai uniós forrás is kiegészíti a hazai forrásokat, a kárt szenvedett és öngondoskodó tag gazdálkodók minél nagyobb mértékű kárenyhítése érdekében.



Június első hétvégéjén az ország több pontján heves, jéghullással kísért zivatartevékenység volt tapasztalható. Az Agárminisztérium felhívja azokat, az agrárkár-enyhítési rendszerben tag termelőket, akiknek növénykára keletkezett, hogy a káresemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül jelentsék be a kárt a Magyar Államkincstár kárbejelentésre szolgáló elektronikus felületén. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014 (XI.25) FM rendelet alapján jégeső-, felhőszakadás- és viharkár esetén a káresemény bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor a mezőgazdasági káresemény a károsodással érintett területen bekövetkezik - írják a közleményben.



A mezőgazdasági termelő kárenyhítő juttatásra abban az esetben jogosult, ha a termelő jogszabályban foglaltak szerint határidőben, elektronikusan megtette a kárbejelentését, a kárt ténylegesen az időjárási esemény okozta, a termelőnél a növénykultúra 30 százalékot meghaladó hozamcsökkenését és 15 százalékot meghaladó hozamérték-csökkenését az agrárkár-megállapító szerv igazolta, a termelő a kincstár által megállapított kárenyhítési hozzájárulást szeptember 15-éig megfizette, a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet 2024 novemberében, legkésőbb november 30-ig benyújtja - sorolták.



A bejelentett károkat az Agrárkár-enyhítési alap legfeljebb a hozamérték-csökkenés 80 százalékáig terjedően kompenzálja, amennyiben a termelő rendelkezik az első káresemény előtt megkötött, díjrendezett és legalább a referencia hozamértékének felére kiterjedő növénybiztosítással vagy tárgyévben tagja a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszernek. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor a termelő az őt megillető kárenyhítő juttatás felére lehet jogosult - tájékoztatott az Agrárminisztérium.