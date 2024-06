Beruházás

Felújítják a híres Körszállót

Megállapodást kötött a Hotel Budapest - ismertebb nevén Körszálló megvásárlásáról a Market Asset Management Zrt. a Danubius Hotels Zrt.-vel. - közölte a szállodalánc.



Közleményükben ismertetik: a Hotel Budapest pandémia alatti, 15 hónapig tartó üzemszünete után, 2021 szeptemberétől bérbe adták a szállodát. A bérbevevő, Hotel & More Szállodák Zrt. azóta kollégiumként és nagyvállalati dolgozói szálláshelyként működteti a hotelt. A szállodát a tulajdonosváltást követően a Hotel & More továbbra is üzemelteti. A Danubius Hotels Zrt. a bérbeadás óta a Körszállóban nem foglalkoztat munkatársakat, így a szállodalánc munkavállalóit az eladás nem érinti.



A vételárat a felek nem közölték.



Jelezték viszont, hogy az 1967-ben átadott szálloda teljeskörű felújításra, műszaki modernizációra szorul, amely hatalmas beruházást igényel.



Kovács Balázs, a Danubius Hotels Zrt. vezérigazgatója a közleményben úgy tájékoztatott: fő fókuszuk az általuk működtetett szállodák megújítása és fejlesztése. Szállodáik korszerűsítésére 2023-ban 5 milliárd forintot, az idén pedig ennek közel a kétszeresét fordítják a terveik szerint - közölte.



Makra Sándor, a Market Asset Management Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a vállalat célja magas minőségű ingatlanok létrehozása, amelyek fenntartható értéknövekedést hoznak, és minden esetben hozzájárulnak az épített környezet színvonalának növeléséhez. A Körszálló épülete esetében is magas hozzáadott értékű beruházást terveznek, amelynek részletei még kidolgozás alatt állnak.



A Danubius Hotels tulajdonosa az angol CP Holdings Ltd., amelynek szállodaipari érdekeltsége Európa 6 országában van jelen. 2019-től a városi szállodák a Danubius Hotels, míg a gyógy- és wellness szállodák, az Ensana márkák köré szerveződnek.