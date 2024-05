Tech

Franciaországba rekordösszegű külföldi befektetés érkezik idén

A hetedik alkalommal megrendezett Choose France elnevezésű rendezvényen mintegy 15 milliárd euró értékben 56 külföldi nagyberuházást jelentettek be, amelyek 10 ezer új munkahelyet teremtenek - közölte a francia kormány.



A külföldi befektetők legjelentősebb franciaországi fórumán tavaly 13 milliárd euró értékben 28 projekt indult, ezek mintegy nyolcezer új munkahelyet hoznak létre.



A versailles-i kastélyban hétfőn megrendezett eseményen a külföldi befektetők Emmanuel Macron államfő vezetésével kerekasztal-beszélgetéseken vettek részt a dekarbonizáció és a mesterséges intelligencia témakörében, és a köztársasági elnök olyan potenciális indiai befektetőkkel is tárgyalt, akikkel Franciaország növelni szeretné a kereskedelmét.



A négyszemközti találkozókat követően és a kastély tükörtermében elköltött vacsora előtt Emmanuel Macron Franciaország gazdasági fejlődését méltatta, és megismételte az Európával kapcsolatos aggodalmait. Megjegyezte, hogy az ENSZ szakosodott szervezete, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) szabályait - a vállalataiknak nyújtott támogatások révén - már nem tartja be a két nagyhatalom, Kína és az Egyesült Államok. Franciaországot illetően az elnök bejelentette, hogy 2025-ben a kormány állami garanciát vezet be, amely az ipari projektekre felvett hitelek felét fedezi.



A legnagyobb befektető idén a Microsoft. Az amerikai konszern 4 milliárd eurót költ egy új kelet-franciaországi adatközpontra, valamint bővíti a Párizs környéki és Marseille melletti létesítményeit. Emmanuel Macron üdvözölte a beruházást, amely Franciaországot "az adatversenybe" helyezi, miközben a mesterséges intelligencia alapú számítástechnikai versenyben is részt kíván venni. Az elnök kiemelte a francia gazdaságpolitika "állandóságát", amely szerinte eredményeket hoz, és utalt az EY legfrissebb barométerére, amely szerint Franciaország az ötödik egymást követő évben a legvonzóbb európai ország a külföldi befektetők számára.



Sylvain Bersinger, az Asteres tanácsadóiroda vezető közgazdásza az AFP hírügynökségnek nyilatkozva úgy vélte, hogy a Choose France-on bejelentett projektek többsége a kormányzati rendezvény nélkül is megvalósult volna. Szerinte Franciaország vonzereje az oktatási rendszerben, a "jogi, adóügyi és az innovációs környezetben, valamint a helyi piacban" rejlik.



A Microsoft mellett a többi projekt között szerepel egy új, alacsony szén-dioxid-kibocsátású műtrágyagyár az északi Somme megyében (FertigHy, 1,3 milliárd euró) valamint az Amazon felhő-infrastruktúráinak fejlesztésére végrehajtott beruházások a párizsi régióban, és a cég logisztikai infrastruktúrájának fejlesztése az ország középső részén, Auvergne-Rhône-Alpes régióban (1,2 milliárd euró). Ezenkívül több százmillió eurós beruházásokat jelentett be a McCain chipsgyártó, valamint a gyógyszeriparban a Pfizer, az AstraZeneca és a GSK.