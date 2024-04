Vendéglátás

Nagykanizsán nyitotta ötvenhetedik éttermét a Burger King

Az országban az 57., Zalában a második éttermét nyitotta meg Nagykanizsán a Burger King - tájékoztatta a hálózatot működtető Fusion Zrt. csütörtökön az MTI-t.



A belvárosban található étterem fejlesztése tavaly júliusban indult, a közel egymilliárd forintos beruházással létrejött egységben több mint 30 munkavállaló dolgozik. A nagykanizsai étterem különlegessége, hogy az országban elsőként kapott új belső dizájnt.



Az étteremlánc legújabb, 302 négyzetméteres egységéhez 90 négyzetméteres terasz is tartozik, és autós kiszolgálást is lehetővé tesz.



Sümegi László, a Fusion Zrt. elnöke a közlemény szerint úgy vélekedett: Nagykanizsa a vármenye második legnagyobb városa, oktatási, kulturális és egészségügyi szempontból is egy regionális központ, ahol az elmúlt években jelentős tudományos és gazdasági fejlődés történt, ezért nem volt kérdés, hogy itt nyitják meg a legújabb éttermünket.



A Burger King jelenleg világszerte több mint 360 ezer embernek biztosít munkát több mint 18 700 étteremben, ahol naponta közel 16 millió vásárlót szolgálnak ki.



A nyilvános cégadatok szerint a Burger King és a Bellozzo éttermeket, valamint az Anna Cafékat üzemeltető Fusion Zrt. 2022-ben 40,4 milliárd forint árbevételt ért el az előző évi 26,8 milliárd után, nyeresége adózás után 2,9 milliárd forintra csökkent a 2021-es 3,3 milliárdról. A cég tájékoztatása szerint 1700 embert foglalkoztatnak.