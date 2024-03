Pénzügy

Varga Mihály: újabb hitelminősítő erősítette meg Magyarország befektetésre ajánlott besorolását

A japán elemzők is azzal számolnak, hogy a kormány idén tovább csökkenti a költségvetési hiányt és az államadósságot. 2024.03.05 08:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Továbbra is befektetésre ajánlja Magyarországot a Japan Credit Rating Agency, a japán hitelminősítő megerősítette Magyarország "A-" besorolását stabil kilátás mellett - közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán kedden.



Varga Mihály a posztban kiemelte, hogy pozitívan értékelik a magyar gazdaság ellenállóképességét a külső sokkhatásokkal szemben, a kedvezőbb adósságszerkezetet, a növekvő exportteljesítményt és a bankrendszer stabilitását.



Hozzátette: a japán elemzők is azzal számolnak, hogy a kormány idén tovább csökkenti a költségvetési hiányt és az államadósságot.



A japán hitelminősítőn túl legutóbb a Scope Ratings erősítette meg az ország besorolását, de a három nagy nemzetközi hitelminősítő is befektetésre ajánlja Magyarországot. "Jelenleg két osztályzattal magasabbra sorolják hazánkat, mint egy évtizeddel ezelőtt" - fogalmazott Varga Mihály a közösségi oldalán.