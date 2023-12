Világgazdaság

Putyin: nőtt a külföldi cégek száma az orosz piacon

Közel másfélezerrel nőtt az Oroszországban működő külföldi vállalatok száma 2022 március elejétől idén novemberig - jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök csütörtökön a VTB bank Oroszország hív! elnevezésű moszkvai fórumán.



"A nyugati politikai elit minden nyomása ellenére nem csökkent az Oroszországban működő külföldi struktúrák, üzleti struktúrák száma. Képzeljék el, magam is meglepődtem, amikor megnéztem az anyagokat. Nőtt (a számuk)" - mondta.



Az elnök által előadott adatok szerint míg 2022 március elején 24 100 külföldi cég volt bejegyezve Oroszországban, addig idén novemberre a számuk 25 600-ra nőtt. Putyin szerint ez bizonyítja a külföldi cégek érdeklődését és hajlandóságát az oroszországi vállalkozás iránt, mert ebben az országban dolgozni "nyereséges volt, nyereséges most is, és nyereséges lesz".



Hangot adott álláspontjának, hogy a világgazdaság hamarosan alapvető változásokon, "igazi forradalmon" mehet keresztül, amelyek aláássák a babérjaikon oly sokáig megpihenő, technológiai szempontból elavuló nyugati bankok monopóliumát. Rámutatott, hogy az olyan korszerű megoldásokat, mint például a blokklánc, egyre gyakrabban használják a nemzetközi fizetésekben.



Putyin azzal vádolta a nyugati hatalmakat, hogy feladták a globalizáció elveit, amelyek a határok nyitottságát írják elő: "Amint megjelentek a versenytársak - katt! - és a saját határaikat azonnal, egy gombnyomással elkezdték lezárni. Ennyi" - mondta.



Rámutatott, hogy az európai országok joghatóságai már nem "biztonságos kikötők" a vállalkozók számára, ezek most már a "barát-idegen"-elv szerint működnek, mint a katonai repülőgépek.



"Az idegent kirabolhatják, nincstelenné tehetik, vagyonát, cégeit, vállalkozásait zárolhatják, elvehetik, sőt szabotázs következtében felszámolhatják, mint ahogy ez az Északi Áramlatok esetében is történt" - mondta Putyin.



Az orosz elnök szerint a szankciós korlátozások, "mindenekelőtt maga a Nyugat", tönkreteszik a kereskedelmi, pénzügyi és gazdasági kapcsolatok évtizedek alatt kiépített rendszerét. Ráadásul - mondta - a nyugati bankokon és a SWIFT-rendszeren keresztül történő elszámolás rendszere hiteltelenné vált.



Úgy vélekedett, hogy Oroszország fejlődési folyamatát senki sem fogja tudni megállítani vagy lelassítani. Meglátása szerint Moszkvának oktatási, tudományos és befektetési platformokat kell létrehoznia a BRICS-országokban.



Leszögezte, hogy Oroszország folytatni fogja az együttműködést ezen a területen Kínával, amellyel "nagyon jó bizalmi kapcsolatokat" ápol.

"Ma az úgynevezett kollektív Nyugat, elsősorban az Egyesült Államok, mindenáron fenn akarja tartani dominanciáját, elsősorban a technológia szférájában. Vajon lehetséges ez vagy sem? Természetesen nem! Korábban, a középkorban és a hidegháború idején is lehetetlen volt ez, és most, az internet, az ilyen sebességű cserék korában, beleértve a tudományos cseréket is, egyszerűen lehetetlen" - fogalmazott az orosz elnök.