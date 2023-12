Gazdaság

Lázár János: az elmúlt 30 év legnagyobb tarifareformja készül

Az építési és közlekedési miniszter azt szeretné elérni, hogy 65 év felett és 14 év alatt mindenki ingyen utazhasson Magyarországon. 2023.12.07 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az elmúlt 30 év legnagyobb tarifareformját készíti az Építési és Közlekedési Minisztérium a MÁV-Volán Csoporttal - jelentette be a közösségi oldalán csütörtökön Lázár János.



Az építési és közlekedési miniszter azt szeretné elérni, hogy 65 év felett és 14 év alatt mindenki ingyen utazhasson Magyarországon. Ezzel minden magyar család a közösségi közlekedés nyertese lenne - tette hozzá.



A tárcavezető ingyenessé tenné a közlekedést a legsérülékenyebb társadalmi csoportok, például a fogyatékkal élők számára is, továbbá több segítséget adna a közalkalmazottak, többek között a pedagógusok és az egészségügyben dolgozók utazásához. Többet adni, kevesebbért és sokkal egyszerűbben, mint a Kádár-rendszerből örökölt bonyolult, legalább 65-féle jogcímre épülő, elavult tarifarendszerrel. Itt az ideje a rendszerváltásnak a jegyek és bérletek terén is - írta Lázár János.



A miniszter a cselekvési programot a kormányülésen bemutatta, előterjesztését december 19-én tárgyalja újra a kormány - olvasható a bejegyzésben.