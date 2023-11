Üzlet

PM: célunk, hogy a magyar-kazah kereskedelem elérje az egymilliárd dollárt

Magyarország és Kazahsztán célként jelölte ki, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalma mielőbb elérje az évi egymilliárd dollárt: erre minden lehetőségünk megvan - jelentette ki Varga Mihály a kazah külügyminiszter, Murat Nurtleu társelnökletével tartott Magyar-Kazah Stratégiai Tanács hatodik ülése után a pénzügyi tárca MTI-nek küldött hétfői közleménye szerint. A pénzügyminiszter kiemelte: az idei év első nyolc hónapjában a kereskedelmi forgalom elérte a 465 millió dollárt.



Jó alapot ad a cél eléréséhez, hogy mintegy 240 Magyarországon bejegyzett cég exportál már Kazahsztánba, és a meglévő sikerprojektek is azt mutatják, hogy jó a megkezdett irány - mondta a pénzügyminiszter, aki a Magyar-Kazah Kormányközi Gazdasági Együttműködési Bizottság társelnöke, az Országgyűlés Magyar-Kazah Baráti Csoportjának elnöke, valamint a Magyar-Kazah Stratégiai Tanács társelnöke is egyben.



Varga Mihály példaként említette, hogy pár hét múlva megkezdődik a Mol földgázkitermelése északnyugat-Kazahsztánban, emellett az egészségipar területén is rendkívüli sikereket tudhatnak magukénak a magyar cégek. A kazah gyógyszerpiacon a hatodik helyet foglalják el a magyar gyógyszerek az eladások alapján, és a legnagyobb kazah magánlaborokban magyar vér- és vizelet elemző berendezések működnek: az ezzel foglalkozó magyar cég tavaly 1 millió 150 ezer dollár értékben adott el műszereket Kazahsztánnak - hívta fel rá a figyelmet.



Hozzátette: a magyar kormány 2010-ben hirdette meg a keleti nyitás politikáját, amely jó stratégiának és sikeres gazdaságpolitikának bizonyult: "az elmúlt évek együttműködései Közép-Ázsiával azt mutatják, hogy kapcsolataink nem csak az energiabiztonság erősítésére épülnek" - húzta alá a tárcavezető.



Mint mondta: az orosz-ukrán háború okozta nehézségek újabb lehetőségeket is kell, hogy jelentsenek, hiszen Közép-Ázsia és a Kaukázus térségének a Kína és Európa közötti kereskedelemben játszott szerepe egyértelműen felértékelődött.



Az ülésen a magyar és a kazah fél három együttműködési megállapodást is aláírt: magyar technológiák kazah alkalmazásáról, illetve Kazahsztánban haltenyésztő mintagazdaság megvalósításáról állapodtak meg magyar és kazah cégek. A Magyar-Kazah Stratégiai Tanács ötödik ülését 2021 őszén tartották Kazahsztánban - tudatta a Pénzügyminisztérium.