Gazdaság

Megszüntette az eljárást a GVH a HelloPay fizetőterminálok üzemeltetőjével szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) lezárta a vizsgálatot a HelloPay Zrt. fizetőterminálok üzemeltetőjével szemben, mert a versenyfelügyeleti eljárás megindításakor feltételezett jogsértés nem volt egyértelműen bizonyítható - közölte a versenyhatóság pénteken az MTI-vel. A céget a GVH korábban két alkalommal is elmarasztalta és összesen 26 millió forint bírsággal sújtotta, aminek hatására a vállalkozás módosította a borravaló-választási gyakorlatát.



A GVH 2019 végén 20 millió forintra bírságolta a fesztivál, rendezvény és vendéglátóhely készpénzmentes fizetési rendszerét biztosító céget, amiért fizetőtermináljain alapbeállításként alkalmazta a 10 százalékos borravalót.



A versenyhatóság akkor megengedhetetlen pszichés nyomásnak nevezte, hogy a 10 százalék mindig hozzáadódik a fizetendő összeghez, ha a vásárló azt nem módosítja.



A 2021 végén indított újabb eljárás során a GVH megállapította, hogy a cég módosított korábbi rendszerén, de továbbra is a fogyasztók döntési folyamatát megzavarva sugallt egy "elvárt" 10 százalékos mértéket ezért 6 millió forintos bírságot szabott ki a vállalkozásra.



A most lezárt versenyjogi eljárás 2022 novemberében indult. A hatóság gyanúja szerint a társaság olyan tisztességtelen gyakorlatot folytatott a terminálok borravaló-választási folyamata során, amellyel nyomásgyakorlással többlet-döntéshozatalra kényszeríthette a fogyasztókat.



A GVH Versenytanácsa megállapította, hogy a feltételezett jogsértés egyértelműen nem volt bizonyítható, mivel a fizetési terminálon már nem volt alapértelmezetten beállítva a borravaló mértéke és a fogyasztók maguk dönthetik el, hogy 0 és 20 százalék között mekkora mértékű borravalót adnak.



A GVH indoklása szerint pusztán a borravaló adásra vonatkozó kérdéssel nem alapozható meg az eljárás megindításakor feltételezett nyomásgyakorlás.