Gazdaság

Az Eximbank 300 millió euró hosszú lejáratú hitelt vett fel

Az Eximbank 300 millió eurós, hosszú lejáratú hitelt vett fel az ING Banktól a hazai vállalkozások fenntarthatósági fejlesztéseit célzó hitelprogramjainak finanszírozására - tájékoztatott az MTI-nek hétfőn eljuttatott közleményben a pénzintézet .



Kiemelték, hogy a hitelre a Világbank-csoporthoz tartozó Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség (Multilateral Investment Guarantee Agency - MIGA) vállal garanciát, annak végső lejárata 12 év.



A forrásból a pénzintézet az exporttevékenységet végző hazai kis- és középvállalkozások, illetve a nagyvállalatok energiahatékonysági, megújuló energetikai, fenntartható ingatlanfejlesztési projektjeit, valamint egyéb éghajlatvédelmi célokat kíván finanszírozni - írták.



Hoffmann Mihály, az EXIM Magyarország pénzügyi vezérigazgató-helyettese a közlemény szerint elmondta, hogy a hitelfelvétellel nagyban hozzájárulhatnak az ország gazdasági fejlődésének fenntarthatóbb alapokra helyezéséhez.



Bodor Tibor, az ING Bank magyarországi fióktelepének vezérigazgatója azt hangsúlyozta, hogy a klímaváltozás okozta kihívások kezelése alapvető fontosságú a bolygó és az emberek jólétéhez.



A közleményben felidézték, hogy az Exim volt az első olyan pénzintézet Európában, amely 2021. január 1-jétől nemcsak az új széntüzelésű erőművek, hanem minden szénhez kapcsolódó tevékenység finanszírozását megszüntette.



Arra is kitértek, hogy idén február 1-jén indult a Baross Gábor újraiparosítási program, amely a vállalatok nemzetközi versenyképességét javító energiahatékonysági, illetve megújulóenergia-termelő beruházásait is finanszírozza.



A pénzintézet az első fél évet 968,5 milliárd forint összegű hitelkihelyezéssel zárta, mely a 2022-es év azonos időszakához viszonyítva ötszörös növekedést jelent, és a tavalyi egész éves hitelfolyósítás értékét is csaknem kétszeresen meghaladja.