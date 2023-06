Gazdaság

Megfiatalította járműparkját a Waberer's

Megfiatalította járműparkját a Waberer's, 2,5 év alá csökkentette a nemzetközi fuvarozási szegmensébe tartozó nyerges vontatóinak átlagéletkorát - közölte a közúti logisztikai vállalat kedden az MTI-vel.



Felidézték, hogy a Waberer's csoport 2020-ban tűzte ki célul, hogy 2-2,5 év közé csökkenti járműflottája átlagéletkorát.



A közlemény szerint a vállalat mostanra elérte a kitűzött célt, miután 2,3 évre csökkent a magyar központú nemzetközi fuvarozási szegmensbe (ITS) tartozó nyerges vontatóinak átlagéletkora. A teljes nemzetközi szegmens átlagéletkora 2,1 évre mérséklődött, míg a regionális kontrakt logisztika szegmens (RCL) járműveinek (vontatók, tehergépkocsik, furgonok) átlagéletkora 2,5 évre fiatalodott.



Erdélyi Barna, a Waberer's International igazgatóságának tagja a közleményben kiemelte: a vontató és pótkocsi flotta fiatalításának egyik célja a minél költséghatékonyabb és fenntarthatóbb működés.



A Waberer's csoport nemzetközi flottájában több mint 2100 jármű rója az utakat, ebből körülbelül 1700 magyar irányítással, mintegy 400 pedig a lengyel leányvállalat felügyelete alatt, míg a belföldi fuvareszközök száma megközelíti a 800-at. Mostantól a nemzetközi fuvareszközök körülbelül egynegyedét cserélik majd évente és emellett a pótkocsi állomány folyamatos fiatalítása, korszerűsítése is céljuk - tette hozzá Erdélyi Barna.



A Waberer's csoport Európa meghatározó, saját flottával rendelkező közúti logisztikai vállalata és Magyarország piacvezető komplex logisztikai szolgáltatója. A csoport a gépjárművekhez, fuvarozáshoz kapcsolódó biztosítások területén is aktív a magyar piacon. A vállalat 2800 tehergépjárműből álló flottát üzemeltet, és közel 250 ezer négyzetméter raktárt kezel. A csoport tagja a Waberer's International Nyrt., a WSZL Kft., a Wáberer Hungária Biztosító és a lengyel Link S.p. z o.o. is.



A 75 éves tapasztalattal rendelkező vállalat részvényeit 2017 óta jegyzik a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában. A részvények ára kedden délelőtt nem változott az előző napi záráshoz képest, így 2180 forint volt. A papírok árfolyama egy éven belül 1745 és 2310 forint között mozgott.