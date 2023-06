Turizmus

Nőtt az utazást tervezők száma idén egy felmérés szerint

Idén nőtt az utazást tervezők száma az ALDI online utazási platformja által rendelt reprezentatív felmérés szerint; az utazók mintegy 60 százaléka belföldre, csaknem 30 százaléka külföldre megy, 10 százalékuk pedig még nem döntött; háztartásonként átlagosan 338 000 forintot szánnak erre a célra - közölte hétfőn az MTI-vel a cég.



A közlemény kiemeli: a kutatás és ALDI Utazás tapasztalata szerint is legtöbben autóval utaznak a környező országokba, jellemzően 4-7 napra, olcsó szállásokat keresve, de az exkluzív hajós utak iránt is nő a kereslet.



Míg 2022 nyarán a gazdaságilag aktív korúak 52 százaléka vett tervbe valamilyen belföldi pihenést, nyaralást, idén már 57 százalék. A külföldi üdülést tervezők aránya pedig a 2022-es 23 százalékról 29 százalékra nőtt - írták. A legkedveltebb úti cél továbbra is Horvátország, amit Ausztria, majd Olaszország.



A belföldi nyaralások hossza a megkérdezettek mintegy kétharmadánál néhány napos. Egyhetes vagy ennél hosszabb belföldi pihenést 31 százalékuk tervez. Hasonló az arány a külföldi utat tervezők esetében. Az országhatáron kívülre utazók jellemzően - 48 százalékban - egy hetet töltenek külföldön. A legnagyobb arányban az egyhetes külföldi nyaralást tervezők száma nőtt: 10 százalékról 15 százalékra - emeli ki az Aldi Utazás.



A közlemény szerint mind belföldre, mind külföldre a magukat jómódúaknak tartók és a gyermektelen párok utaznak legnagyobb arányban. A 2023-ban utazást nem tervezők aránya a 35 évnél fiatalabbak, a nem jómódúak és az egyedül élők között a legmagasabb. A jómódúak 40 százalékkal többet, átlagosan 473 000 forintot fordítanak erre a célra. Hozzátették: az aktív korúak fejenként átlagosan 126 ezer forintot szánnak az utazásukra.



Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 2008-ban nyitotta meg hálózatának első áruházát Magyarországon, jelenleg 167 áruházat üzemeltet és több mint 6000 embert foglalkoztat. A vállalat ALDI Utazás márkanév alatt egyéni és csoportos utazásokat is kínál. A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint az ALDI 2022-es nettó értékesítés árbevétele több mint 417 milliárd forint volt, 100 milliárddal nőtt 2021-hez képest, az adózott eredmény a 2021-es 8,5 milliárdról 5,97 milliárd forintra csökkent.