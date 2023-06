Világgazdaság

Az Apple a világ legértékesebb márkája

Az Apple értéke a tavaly év végi adatok alapján 880,455 milliárd dollár, ami a járvány előtti 2019-hez képest 185 százalékos növekedés. 2023.06.14 19:22 MTI

Az Apple vezeti a világ legértékesebb márkáinak listáját a BrandZ 2023-as Top 100, a legértékesebb világmárkákat tartalmazó listáján, immár második éve - közölte a Kantar Millward Brown médiapiaci kutatóvállalat szerdán.



A 100 legértékesebb márka összértéke 6900 milliárd dollár, 20 százalékkal, vagyis 1700 milliárd dollárral érnek kevesebbet, mint egy évvel ezelőtt, ám a járvány előtti, 2019-es szinthez képest mégis 47 százalékkal nőtt az értékük - írták.



Az Apple értéke a tavaly év végi adatok alapján 880,455 milliárd dollár, ami a járvány előtti 2019-hez képest 185 százalékos növekedés, de elmarad az egy évvel korábbi 947,062 milliárd dollártól.



A második helyezett a Google a 2021-es 819,573 milliárd dollár után tavaly 578 milliárd dollárt tudott felmutatni, ami 87 százalékos értékemelkedés 2019-hez képest, míg a harmadik Microsoft 99 százalékkal 502 milliárd dollárra növelte márkaértékét a járvány előtti évhez képest.



Az Amazon, a 2019-es első, mára már csak a negyedik helyet tudta megszerezni a ranglistán, 468,7 milliárd dolláros értékével, pedig ez is 48,6 százalékkal haladja meg a 2019-es értéket.



A rangsorban ezután az amerikai McDonald's jön 191,109 milliárddal, majd az ugyancsak amerikai Visa 169,092 milliárddal, a kínai Tencent 141,020 milliárddal, a francia Louis Vuitton 124,822 milliárddal, az amerikai MasterCard 110,631 milliárddal és a Coca-Cola 106,109 milliárddal.



Martin Guerrieria, a Kantar BrandZ vezetője a közlemény szerint elmondta: az idei eredmények az összesített márkaértékben kimutatott visszaesés ellenére valójában a márkák hosszú távú növekedési trendjének folytatását mutatják, amely elkezdődött a 2008-as globális pénzügyi válságot követően, és egészen a járvány kezdetéig tartott.



Azok a márkák, amelyek folyamatosan erős fogyasztói kapcsolatok kialakításába fektetnek be, most sokkal jobb helyzetben vannak a jelenlegi gyorsan változó körülmények között, és nagyobb fokú ellenálló képességet biztosítanak a részvényeseknek - tette hozzá.