Világgazdaság

Brand Finance: a Porsche hatodik éve a világ vezető luxusmárkája

A német Porsche autómárka idén már hatodik éve világelső a luxus és prémium márka szegmensben - áll a Brand Finance brit piackutató és üzleti tanácsadó vállalat éves jelentésében. A Porsche márka értéke egy év alatt 9 százalékkal, 36,76 milliárd dollárra nőtt.



Megőrizte második helyét az egyebek között a kézitáskáiról is ismert Louis Vuitton is, amelynek márkaértéke 12,2 százalékkal 26,29 milliárd dollárra emelkedett.



A Chanel és a Gucci helyet cserélt. A parfümgyártó a harmadik helyre került fel a korábbi negyedikről, márkaértéke 27 százalékkal, 19,39 milliárd dollárra nőtt, miközben a negyedik helyre csúszott vissza az olasz Gucci ruhamárka, amelynek értéke 1,5 százalékkal, 17,84 milliárd dollárra csökkent.



A Hermes maradt az ötödik helyen (+4,9 százalék, 14,165 milliárd dollár), a Rolex pedig a nyolcadik helyen (+28,3 százalék, 10,71 milliárd dollár).



A Dior a hatodik helyre kúszott fel (+46 százalék, 13,15 milliárd dollár) a Cartier helyére, amely a hetedik helyre csúszott vissza (+1 százalék, 12,54 milliárd dollár).



A Tiffany amerikai ékszerlánc a kilencedik helyre emelkedett a tavalyi tizenegyedikről, márkaértéke 10,2 százalékkal, 7,43 milliárd dollárra nőtt, míg a tízes listát a tavaly kilencedik Ferrari olasz sportautó-gyártó zárta, márkaértéke 7,7 százalékkal, 7,42 milliárd dollárra süllyedt.



A Brand Finance 50-es listáján egyebek között 12 francia, 15 olasz, 6 svájci, illetve öt-öt amerikai és brit vállalat található. Két kínai cég is tagja az 50-es csoportnak, a Shangri-La szállodalánc (29.) és a Lao Feng Xiang ékszermárka (30.).