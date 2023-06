Pénzügy

Visa: a külföldre utazó magyarok 83 százaléka bankkártyával fizet

A külföldre utazó magyar turisták fő úticéljai között első helyen áll Horvátország, amit Olaszország, Ausztria és Görögország követ. 2023.06.08 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Idén külföldre a magyarok 32 százaléka tervez utazni, közülük 83 százalék jelezte, hogy utazása során bankkártyával vagy okos eszközzel kíván fizetni - mondta a Visa Magyarországért felelős területi vezetője az utazási és az azokhoz kötődő fizetési szokásokat vizsgáló felmérésüket ismertető sajtótájékoztatón szerdán Budapesten.



Sármay Bence hozzátette, hogy a felmérés eredménye alapján a régióban a magyarok állnak az élen a digitális fizetés használatában.



Közölte, hogy a külföldre utazó magyar turisták fő úticéljai között első helyen áll Horvátország, amit Olaszország, Ausztria és Görögország követ.



A régió 8 országára (Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia, Szlovénia, Horvátország, Bulgária) kiterjedő felmérést a Visa megbízásából a Kantar kutatócég végezte el. Az idén márciusban készült reprezentatív kutatásba minden érintett országban a 18-65 évesek közül 1000 embert vontak be.



Sármay Bence rámutatott, a külföldi utat tervező magyarok csaknem 50 százaléka nyilatkozta, hogy utazási terveitől sem az infláció, sem a megélhetési költések emelkedése nem tántorítja el.



A felmérésből az is kiderült, hogy minden második magyar az utazására személyenként 200-600 euró között tervez költeni, ebben az összegben benne van a szállás, az étkezés és a költőpénz is.



A Visa Magyarországért felelős területi vezetője szólt arról is, hogy a magyar utazók 57 százaléka ugyanazt a fizetési kártyát tervezi használni külföldön, mint belföldön. Magyarországon a válaszadók 66 százaléka a kényelmet, 57 százalékuk a gyorsaságot, 53 százalékuk pedig a biztonságot említette a bankkártyás fizetés előnyei között.



Visa kártyával a világ több millió elfogadóhelyén, több mint 150 féle valutában lehet fizetni. A magyarok leginkább éttermekben, élelmiszerboltokban, múzeumokban, ajándékboltokban és a tömegközlekedésen fizetnek kártyával vagy okostelefonnal - olvasható a Visa közleményében.



Bartha Lajos, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója a külföldre utazók figyelmébe ajánlotta, hogy okos eszközeik mellett vigyék magukkal bankkártyájukat is, utóbbinál pedig fontos, hogy tisztában legyenek annak PIN kódjával. Az esetleges problémák megoldása érdekében pedig az utazóknál "legyen kéznél a bankjuk ügyfélszolgálati telefonszáma is". Mindezek mellett arra is felhívta a figyelmet, hogy külföldi utazás előtt érdemes áttekinteni a bankkártyákhoz beállított limiteket is.



Bartha Lajos ugyanakkor jelezte, célszerű a külföldi utazásokra valamennyi készpénzt is vinni.

Kelemen Tamás, az MBH Bank Lakossági termékmenedzsment vezetője azt javasolta az érintetteknek, hogy külföldi utazás előtt feltétlenül tájékozódjanak arról, hogy bankkártyájukhoz kapcsolódik-e beépített utasbiztosítás, és ha igen, milyen feltételekkel.



A Visa a világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója, amely évente több mint 215 milliárd fizetési tranzakciót bonyolít le a fogyasztók, kereskedők, pénzügyi intézmények és kormányzati szervek között több mint 200 országban és területen.