Agrárminisztérium: a fa a 21. század építőanyaga

A fa a 21. század építőanyaga, az Agrárminisztérium (AM) teljes mértékben elkötelezett az elsődleges faipar erősítésére - hangsúlyozza a tárca az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.



Tudatták: Sopronban jelenleg is zajlik a III. Erdei Szabadegyetem - döntéshozóknak című kétnapos esemény, ahol a faalapú gazdaság, az erdészet, a fa- és az építőipar szereplői és irányítói körüljárják a fa mint megújuló nyers- és építőanyag alkalmazási lehetőségeinek kérdéseit.



A minisztérium megjegyezte: a faanyagról sokan gondolják, hogy teherbíró-képessége, tűzbiztonsága, statikai tulajdonsága, élettartama messze alulmarad az egyéb, korszerű építőanyagokkal szemben. A valóság ezzel szemben az, hogy az utóbbi évek rohamos technológiai fejlődése, illetve a társadalmi igények változása újra az építészet és építőipar érdeklődésének középpontjába emelte a fát.



A rendezvényen a szervező Országos Erdészeti Egyesület (OEE) és a házigazda Soproni Egyetem szakemberein kívül ott vannak a fenntartható, környezettudatos építőipar legfontosabb szakmai szövetségei, az érintett minisztériumok, az AM mellett az Energiaügyi Minisztérium, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium magas rangú képviselői, sőt a finanszírozói oldal elemzői és döntéshozói is.



A rendezvény első napján a résztvevők tájékoztatást kaptak az építőipari fafelhasználás lehetőségeiről és korlátairól, a kortárs faépítészeti trendekről, a különböző fafajok adottságairól, a faépítészet fenntarthatósági, klímavédelmi, szénmegkötési szempontjairól.



A közleményben idézték az AM erdőkért és földügyekért felelős államtitkárát, aki hangsúlyozta: erdőalapú gondolkodásra, a terméklánc egységes kezelésére van szükség, az ezzel kapcsolatos stratégiai alapok kialakítása már elkezdődött, és ez a minisztériumok és szakmai szervezetek együttműködésében zajlik. Zambó Péter hozzátette, hogy a Közös Agrárpolitika keretei között öt év alatt 310 milliárd forintot használhat fel az ágazat, amelyből 160 milliárd forintot erdőtelepítésre kell használni, így 150 milliárd forintnyi forrás áll rendelkezésre az erdő- és faalapú gazdaság támogatására. Az AM az elsődleges faipar erősítésében számít a kapcsolódó ágazatok együttműködésére.



Határ Renáta, az Építési és Közlekedési Minisztérium építésgazdaságért felelős helyettes államtitkára a közlemény szerint leszögezte, hogy a tárca stratégiai célja az importkitettség csökkentése az építőiparban, különösen a nyersanyag-gyártásban. Mindezt a helyettesítő, illetve új, innovatív termékek kutatásának és gyártásának támogatásával, illetve a hazai alapanyagok és lokálisan elérhető termékek használatának népszerűsítésével kívánják elérni.

Ültess fát! Használj fát! - hangzott el a Kárpáti József, Magyar Környezettudatos és Szerelt Technológiás Vállalatok Szövetségének elnöke előadásában, teljes összhangban a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség jelmondatával.



Az OEE által kezdeményezett Erdei Szabadegyetem előző két, nagy sikerrel lezajlott rendezvénye a klímaváltozás és az erdők kapcsolatát, illetve a faanyagnak a fenntartható energiatermelésben betöltött szerepét vizsgálta. A szabadegyetemnek mindig fontos célkitűzése volt a rendhagyó, élményszerű megközelítés - a III. Erdei Szabadegyetemen sincs másképp, a résztvevők valódi műhelymunkán szerezhettek első és puszta kézből ismereteket a faanyagok tulajdonságairól, illetve részt vettek egy Sopron hagyományos faépítészetét bemutató város- és építészettörténeti sétán is. Az esemény és a szereplők egyeztetése komoly előrelépés az erdőalapú gazdaság stratégiájának kidolgozása felé - ismertette közleményében az AM.