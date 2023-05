Mezőgazdaság

Meteorológiai szolgálat: Európában a Pireneusi-félsziget kivételével kedvezőek a terméskilátások

A Pireneusi-félszigeten fokozódott az aszály, így tovább csökkentek a spanyol és portugál termés-előrejelzések a nyári növényekre, sőt az aszály miatt valószínűleg a termőterület is zsugorodik. 2023.05.27

Kedvezőek a terméskilátások Európában a Pireneusi-félsziget kivételével, ahol fokozódott az aszály, így tovább csökkentek a spanyol és portugál termés-előrejelzések a nyári növényekre, sőt az aszály miatt valószínűleg a termőterület is zsugorodik - írta májusi nemzetközi agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.



A szervezet honlapján közzétett elemzésben ismertetik, áprilisban Olaszország északnyugati területein megszűnt az aszály. Májusban azonban az átlagosnál jóval csapadékosabb időszak következett, helyenként a sokéves átlag duplája is lehullott, főleg az ország északkeleti és déli részén. Emilia-Romagna tartományban extrém mennyiségű csapadék esett május elején, ami súlyos árvizekhez vezetett, tönkrementek a búza- és árpatáblák.



Romániában és Bulgáriában, az Európai Unió fő napraforgó-termelő országaiban az állományok viszonylag jó állapotban vannak, a talajnedvesség kedvező, de fennáll a kockázata annak, hogy a virágzási időszak már aszályos időszakra esik. Spanyolországban rendkívül nehéz volt a vetés a tartós aszály miatt, az eredetileg tervezett vetésterület jelentős részén nem tudták elvetni a napraforgót, az állományokat pedig nem öntözik, így a terméskilátások is nagyon gyengék.



Franciaországban és Németországban az állományok jó állapotban vannak, de Görögországban a napraforgó-termelést nagyon sokan befejezték, ugyanis nem éri meg ezzel a növénnyel foglalkozni, mert a költségek magasabbak a hozamnál. Ukrajnában pedig késett a napraforgó vetése az előző évhez képest a gyakori áprilisi csapadék miatt.



Az elemzés szerint a műholdas mérések alapján a természetes és a kultúrnövényzet nincs jó állapotban többek között Spanyolországban, Argentínában, Marokkó térségében, Közép-Ázsiában, de az Egyesült Államok középső vidékein sem. Itt a szárazsággal küzdő Kansas államban - amely a legnagyobb őszi búzatermelő vidék -, magas, 68 százalék a gyenge vagy nagyon gyenge állapotban lévő állományok aránya.



Kínában az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is rekordmennyiségű termést várnak búzából, ami a becslések szerint eléri a 140 millió tonnát.