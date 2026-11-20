Elképesztő lelet

Jégkorszaki állat maradványaira bukkanhattak a Sas-hegyen

Négy fogat, egy állkapocscsont-töredéket és további csontdarabokat találtak a budapesti Sas-hegy egyik löszfalában, a felfedezők pedig szakértők segítségét kérik a lelet azonosításához. 2026.11.20 20:59 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Különleges leletre bukkantak a budapesti Sas-hegy egyik peremi sziklája alatt. A felfedezők egy általuk érintetlennek leírt löszfalban négy fogat, egy állkapocscsont-töredéket és a környezetükben további csonttörmeléket találtak. Felmerült, hogy a maradványok akár egy jégkorszaki állattól is származhatnak.



A megtalálók beszámolója szerint a lelet a löszfal belseje felé folytatódhat, de a további feltárást nem kockáztatták meg. Egyrészt a fal omlásveszélyes, másrészt szerették volna megóvni az esetlegesen tudományos jelentőségű maradványokat.



A fogakról és a csontokról fényképeket készítettek, amelyeket mesterséges intelligencia segítségével is megpróbáltak azonosítani. A ChatGPT előzetesen jégkorszaki kérődző vagy ló fogazatának lehetőségét vetette fel. Ez azonban nem tekinthető tudományos meghatározásnak: a faj és a lelet kora csak szakértői vizsgálattal állapítható meg.



A felfedezők állításuk szerint már többször elküldték a fényképeket az illetékes múzeumnak, de egyelőre nem kaptak választ. Ezért most nyilvánosan kérik geológusok és őslénytani szakemberek segítségét.



A történetnek személyes jelentősége is van: a felfedezés különösen izgalomba hozta a megtaláló unokáját, aki szeretné megtudni, milyen állat maradványaira bukkantak.



A löszös üledékek Magyarországon számos helyen őriznek jégkorszaki állatmaradványokat. A fogak gyakran különösen értékesek az azonosítás során, mivel alakjuk és rágófelszínük jellegzetességei segíthetnek elkülöníteni az egyes állatcsoportokat.



A Sas-hegyi lelet esetében azonban egyelőre sem az állat faja, sem a maradványok kora nem ismert. A megtalálók abban bíznak, hogy egy szakember a fényképek alapján legalább az előzetes azonosításban segíthet, és eldöntheti, szükséges-e a helyszín szakszerű feltárása.