Elképesztő lelet
Jégkorszaki állat maradványaira bukkanhattak a Sas-hegyen
Négy fogat, egy állkapocscsont-töredéket és további csontdarabokat találtak a budapesti Sas-hegy egyik löszfalában, a felfedezők pedig szakértők segítségét kérik a lelet azonosításához.2026.11.20 20:59ma.hu
Különleges leletre bukkantak a budapesti Sas-hegy egyik peremi sziklája alatt. A felfedezők egy általuk érintetlennek leírt löszfalban négy fogat, egy állkapocscsont-töredéket és a környezetükben további csonttörmeléket találtak. Felmerült, hogy a maradványok akár egy jégkorszaki állattól is származhatnak.
A megtalálók beszámolója szerint a lelet a löszfal belseje felé folytatódhat, de a további feltárást nem kockáztatták meg. Egyrészt a fal omlásveszélyes, másrészt szerették volna megóvni az esetlegesen tudományos jelentőségű maradványokat.
A fogakról és a csontokról fényképeket készítettek, amelyeket mesterséges intelligencia segítségével is megpróbáltak azonosítani. A ChatGPT előzetesen jégkorszaki kérődző vagy ló fogazatának lehetőségét vetette fel. Ez azonban nem tekinthető tudományos meghatározásnak: a faj és a lelet kora csak szakértői vizsgálattal állapítható meg.
A felfedezők állításuk szerint már többször elküldték a fényképeket az illetékes múzeumnak, de egyelőre nem kaptak választ. Ezért most nyilvánosan kérik geológusok és őslénytani szakemberek segítségét.
A történetnek személyes jelentősége is van: a felfedezés különösen izgalomba hozta a megtaláló unokáját, aki szeretné megtudni, milyen állat maradványaira bukkantak.
A löszös üledékek Magyarországon számos helyen őriznek jégkorszaki állatmaradványokat. A fogak gyakran különösen értékesek az azonosítás során, mivel alakjuk és rágófelszínük jellegzetességei segíthetnek elkülöníteni az egyes állatcsoportokat.
A Sas-hegyi lelet esetében azonban egyelőre sem az állat faja, sem a maradványok kora nem ismert. A megtalálók abban bíznak, hogy egy szakember a fényképek alapján legalább az előzetes azonosításban segíthet, és eldöntheti, szükséges-e a helyszín szakszerű feltárása.
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