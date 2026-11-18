Tudomány

Egy szekrényben lapult Szent László király elveszett ereklyéje

Évszázados történelmi rejtély megoldásához kerülhettek közelebb a magyar kutatók: egy mezőkövesdi plébánián őrzött csontdarabról genetikai vizsgálatok alapján szinte bizonyosan megállapították, hogy Szent László királytól származik. 2026.11.18 12:42 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem régészeti ásatáson, nem egy elfeledett sírkamrában, hanem egy plébániai szekrényben őrizték azt a lábszárcsontdarabot, amelyről most kiderülhetett, hogy Magyarország egyik legismertebb középkori uralkodójához, Szent László királyhoz tartozott.



A mezőkövesdi Szent László Plébánián hosszú ideig egy fémdobozban tárolták a csontot, amelynek felirata szerint az ereklye az 1077 és 1095 között uralkodó király földi maradványa. A felirat hitelességét azonban korábban nem ellenőrizték tudományos módszerekkel.



A fordulat 2024-ben következett be, amikor Novák István mezőkövesdi plébános felvetette egy helytörténésznek, hogy érdemes lenne megvizsgálni az ereklyét. A kérdés egyszerű volt: valóban Szent László csontját őrzik, vagy csupán egy tévesen azonosított történelmi tárgyról van szó?



A kutatók először radiokarbonos kormeghatározást végeztek, amely szerint a csont a 11. századból származik. Ez már önmagában is figyelemre méltó eredmény volt, hiszen az időszak egybeesik Szent László életével.



A döntő vizsgálatot azonban az ELTE Humán Tudományok Kutatóközpontjának szakemberei végezték el. A mezőkövesdi lábszárcsont genetikai adatait összehasonlították a győri székesegyházban őrzött, korábban már vizsgált Szent László-koponyaereklye adataival.



Az eredmény rendkívül erős genetikai egyezést mutatott.



A vizsgálat alapján a két csont vagy ugyanattól a férfitól származik, vagy két olyan férfitól, akik anyai ágon közeli rokonságban álltak egymással. Bár ez utóbbi lehetőséget a genetikai eredmények önmagukban nem zárják ki, a történeti körülmények és a csont eredeti felirata együttesen erősen valószínűsítik, hogy valóban Szent László maradványáról van szó.



A felfedezés azért különösen jelentős, mert Magyarországon eddig a győri székesegyházban őrzött koponyaereklye számított a király egyik legfontosabb, tudományosan vizsgált földi maradványának. A mezőkövesdi csont azonosításával egy újabb hitelesnek tekinthető ereklyével gazdagodhat a magyar történeti és egyházi örökség.



Szent László a magyar középkor egyik legjelentősebb uralkodója volt, akinek alakját a történeti hagyomány egyszerre őrizte meg törvényalkotó királyként, hadvezérként és a keresztény lovagi eszmény megtestesítőjeként. Szentté avatására 1192-ben került sor, tisztelete pedig évszázadokon keresztül meghatározó maradt Magyarországon.



A mezőkövesdi felfedezés egyúttal azt is megmutatja, milyen lehetőségeket kínál a modern archeogenetika a történelmi ereklyék azonosításában. A radiokarbonos kormeghatározás és a genetikai összehasonlítás együtt olyan bizonyítékokat szolgáltathat, amelyek segítségével évszázadok óta őrzött tárgyak eredete is tisztázható.



A kutatás eredményéről a Válasz Online számolt be, a tudományos vizsgálatok részleteit november 16-án ismertették.