Űrkutatás

Különleges űrhajós kiképzési programot tartottak a Wizz Airnél

A képzés célja az volt, hogy rávilágítson a repülés és az űrrepülés során fennálló emberi tényezők közötti erős párhuzamokra. 2024.06.07 06:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Wizz Air légitársaságnál megtartott különleges űrhajós kiképzési programról számolt be a HUNOR - Magyar Űrhajós Program a Facebook-oldalán csütörtökön.



A több fotóval is illusztrált bejegyzés szerint a kutatóűrhajósok egy kombinált elméleti és szimulációs képzés során sajátíthatták el a pilóták által használt kritikus módszerek és eszközök alkalmazását, emellett pedig gyakorolhatták a biztonságos és hatékony kommunikációs- és döntéshozási protokollokat is.



Az űrhajósoknak az űrrepülésre specializált tréning során egy Airbus A320-as utasszállító gép szimulátorának kezelése közben kellett különböző váratlan feladatokat, vészhelyzeteket, kommunikációs kihívásokat megoldaniuk - írták.



A képzés célja az volt, hogy rávilágítson a repülés és az űrrepülés során fennálló emberi tényezők közötti erős párhuzamokra, és olyan készségekkel vértezze fel az űrhajósokat, amelyek mind a Földön, mind az űrben nélkülözhetetlenek a biztonságos működéshez - ismertették.



Eddigi pilótaképzésüknek köszönhetően az űrhajósok jól reagáltak a terhelt környezetre, amit az utasszállító repülőgép irányítása, illetve a vizuális közlekedési minták követése jelentett - áll a HUNOR - Magyar Űrhajós Program közösségi oldalán elérhető posztban.



Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter múlt hétfőn jelentette be, hogy a szakértői bizottság végleges döntése alapján Kapu Tibor lehet az az ember, akit Magyarország hosszú évtizedek után ismét a világűrbe küld, míg a tartalék űrhajós Cserényi Gyula lesz, így ők fogják elvégezni a kiképzés utolsó fázisát.